Украинцы, как правило, следят за последними событиями в стране на каналах мессенджеров: Telegram, Viber и других. Это влияет на мобильную сеть.

Нередко мы сами перегружаем сеть и не можем связаться с близкими. Это происходит тогда, когда смотрим новости в чатах мессенджеров, где все фото/видео автоматически загружаются на смартфоны.

В Минцифры отмечают, что сейчас все украинцы 24/7 следят за событиями в государстве на каналах мессенджеров: Telegram, Viber и тому подобных. Поэтому в телеграмм-канале ведомства подготовили простые шаги, придерживаясь которые, вы поможете операторам разгрузить мобильные сети.

Чтобы не перегружать сеть, нужно:

Всегда по возможности подключаться к домашней Wi-Fi сети;

Выключать функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефонах.

Как это сделать

Во многих мессенджерах путь к ним одинаков, только названия разделов немного отличаются.

зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;

выберите "Данные и хранилище" или "Медиафайлы";

отключите опцию "Фоновая загрузка";

в разделе "Через мобильную сеть" отключите" Автозагрузку медиа".

После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.

Ранее УНИАН делился подборкой полезных, и, что не менее важно, проверенных Telegram-чатботов, какие должны быть у каждого украинца. Эти чаты полезны и для гражданских, и для наших защитников и вообще для борьбы в противостоянии с путинскими орками.

Также рассказывали, как подключиться к интернету от Илона Маска.

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