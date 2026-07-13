Россияне все активнее используют реактивные дроны: Игнат сообщил об одном нюансе

Ограниченное количество средств может работать по данному типу БПЛА.

Российские войска активнее применяют реактивные дроны, поскольку они затрудняют боевую деятельность Сил обороны Украины, но эти средства поражения дороже, чем "Герберы".

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, враг сейчас активнее применяет реактивные БПЛА, которые отличаются от привычных "Шахедов"-131/136, "Гербер" и "Италмасов".

Видео дня

"Конечно, их скорость значительно выше, чем у обычных "Шахедов" с двигателями внутреннего сгорания. Поэтому, собственно, ограниченное количество средств может действовать против данного типа БПЛА. Поэтому Силы обороны предпринимают все возможные шаги, чтобы на все эти изменения в тактике врага, на смену типов БПЛА – соответствующим образом реагировать на тех направлениях, по которым они летают", – сказал Игнат.

Он отметил, что прямо во время его выступления в эфире продолжается атака, и в воздухе находятся несколько реактивных БПЛА.

Как акцентировал военный, россияне делают ставку на такие дроны для того, чтобы затруднить боевую работу Сил обороны. Ведь такое средство поражения при определенных параметрах похоже на крылатую ракету, развивает скорость до 500 км/ч. Поэтому по ним могут работать истребители, зенитные ракетные войска или соответствующие зенитные орудия. Как добавил Игнат, Воздушные силы Украины предупреждают о перемещении реактивных дронов, и население должно понимать, что времени на реагирование у него значительно меньше.

В то же время военный подчеркнул, что вопрос не в том, делают ли россияне ставку на такие БПЛА, а в том, смогут ли они производить необходимое количество.

"Если у них сейчас налажен процесс производства "Шахедов"-131/136, тех же "Гербер" и т. п., то реактивный БПЛА несколько дороже. Это конструкция, это реактивный двигатель, даже если он простой, технологически его сложнее и дороже производить", – сказал Игнат.

Использование Россией реактивных БПЛА

Напомним, ранее сообщалось, что Украина все чаще подвергается атакам новых российских реактивных беспилотников, которые развивают скорость до 500 км/ч и вынуждают украинскую ПВО тратить дорогие ракеты-перехватчики.

Иностранные СМИ отмечают, что за годы войны жители, в частности Киева, привыкли к характерному гулу иранских дронов Shahed с винтовыми двигателями. Теперь же их всё чаще сопровождает высокий свист реактивных беспилотников, которые могут нести боевую часть массой от 50 до 90 килограммов. В частности, во время массированной атаки ночью 2 июля РФ применила рекордное количество реактивных Shahed.

Вас также могут заинтересовать новости: