Украина не заинтересована в том, чтобы подыгрывать пессимистам.

Попытки России и ее приспешников убедить мир в том, что из-за операции Израиля в сектор Газа война в Украине отошла на второй план, не имеют ничего общего с реальностью. В длительных войнах бывает затишье, тем более что линия фронта в Украине почти не меняется.

"Сколько раз после нападения ХАМАСа на Израиль меня укоряли за то, что Украина исчезла из заголовков мировых газет - иногда с таким видом, будто это заговор, - прежде чем спросить, неизбежна ли теперь сделка с Россией? После недели пребывания на Украине мне в голову приходит третий мрачный рефрен: конечно, Киев в отчаянии от того, что Ближний Восток отвлекает Запад. Что ж, ответ - нет; точно так же, как и на вопрос о сделке. А что касается исчезновения Украины с экранов телевизоров, то так бывает в длительных войнах: есть приливы и отливы, и в Украине пока, как и на западном фронте в 1914-18 годах, линия фронта практически не меняется", - пишет Алек Рассел в колонке для Financial Times.

Войны требуют времени. В эпоху после холодной войны Западу приходится заново усваивать этот урок. Уже через несколько недель после начала войны в Персидском заливе в 1991 году коалиция во главе с США столкнулась с нервными вопросами о риске увязнуть в болоте. Этот синдром вновь проявился в начале войны в Косово восемь лет спустя.

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Сейчас в воздухе витают те же самые осторожные предположения, хотя и по поводу более масштабного конфликта. Хорошо отрепетированный аргумент звучит так: спорная политика на Западе приведет к ослаблению поддержки Украины, не в последнюю очередь из-за того, что ее контрнаступление увязло в грязи. И если американская поддержка ослабнет, что представляется вероятным в случае переизбрания Дональда Трампа на пост президента США, то на Европу ляжет колоссальное бремя поддержки Украины, не говоря уже о финансировании победы.

Все это может произойти. Но Украина не заинтересована в том, чтобы подыгрывать пессимистам - или, как они считают, реалистам - в реализации этого сценария: обмен земли на мир. Не заинтересован в этом и Кремль, который с явным удовольствием ждет результатов выборов в США. Как отмечает министр иностранных дел нейтрального государства, может быть, многие в мире и хотели бы, чтобы война закончилась, но "никто не сказал об этом обеим сторонам".

Украинские министры судорожно пытаются перестроить экономику так, чтобы максимально увеличить производство вооружений внутри страны, понимая при этом, что в таких автократиях, как Россия, это всегда было проще сделать в короткие сроки. Мечтая о членстве в ЕС, они знают, что им придется бороться с непрозрачной деловой культурой и коррупцией в судах.

Но они также знают все о долгих войнах. Их война началась не 24 февраля 2022 года, как это представляется многим за пределами Украины. Она началась в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Поэтому идея о том, что доминирование "Газы" на западном телевидении дезориентировало украинцев, не соответствует действительности. Когда их спрашивают об этом, они, похоже, искренне недоумевают. В многочисленных беседах от Киева до Харькова кризис на Ближнем Востоке не упоминался ни разу.

Для Киева важна только собственная война: как обеспечить как можно больше собственных потребностей - опираясь на успех в развертывании частного сектора в производстве беспилотников - и при этом получить критически важное вооружение от союзников. Речь идет о самолетах F-16 для противодействия российскому превосходству в воздухе, о ракетах дальнего радиуса действия для оттеснения частей поддержки, чтобы в случае прорыва украинцы могли продвигаться вперед, и о средствах ПВО.

Они также возлагают надежды на возможность использования миллиардов евро, начисленных на замороженные российские активы, для финансирования восстановительных работ, что крайне важно для укрепления морального духа и возвращения миллионов людей, которые отправились искать убежище за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает создать механизм, состоящий из трех частей: международный реестр ущерба, международная комиссия по выплате компенсаций, а затем фонд, в который смогут вносить средства все страны с замороженными российскими активами. Что касается Запада, то ему необходимо творчески подойти к вопросу о том, как распространить страхование от войны на районы, которые не находятся под угрозой, что является важнейшим фактором, побуждающим компании брать на себя обязательства по восстановлению.

Конечно, ситуация кошмарная. Киев находится под давлением изнутри и извне. Хотя в ЕС - и в Великобритании - финансирование Украины вызывает меньше споров, чем в США, политика в Брюсселе становится все более сложной. Министры ЕС предупреждают, что коррупционный скандал может подорвать поддержку населения. На родине Зеленского его бурные высказывания вызывают недовольство.

Однако в каждой судьбоносной войне бывают моменты пораженчества. При всей мрачности ситуации геополитический ландшафт может измениться. В прошлом году Запад не очень удачно аргументировал свою позицию перед "глобальным Югом". Но Пекин дает понять, что поддержка оси автократий не отменяет необходимости поддерживать свою экономику на должном уровне. Индия, отстаивая свою позицию, ссылается скорее на историю, чем на интересы.

Союзники Украины слишком медленно наращивали закупки. Но еще не поздно, и в конечном итоге это вполне по карману.

Военная помощь Украине - в чем проблема Запада

В СМИ появилась информация, что поставки снарядов в Украину сократились на треть после начала операции Израиля в секторе Газа. Кроме того, сообщалось, что страны ЕС могут не успеть передать Украине обещанный миллион снарядов в устаноленные сроки.

При этом издание Bloomberg пишет, что проблемы с военной помощью могут заставить Украину согласиться на переговоры с РФ.

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