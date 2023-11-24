Лидеры государств Восточной Европы боятся плохих прогнозов, поскольку РФ в случае победы не остановится на Украине.

За последний год линия фронта в Украине почти не изменилась, тогда как у союзников из Европы начались проблемы с поставкой боеприпасов, а США демонстрирует политическую усталость от войны.

Как пишет Bloomberg, все это может дать шанс президент РФ Владимиру Путин. В частности, нехватка военной помощи может заставить Украину согласиться на мирные переговоры с позиции слабости. Однако при худшем варианте, оккупационная армия может прорвать оборону ВСУ и тогда Кремль вообще не будет иметь причины для переговоров.

Как отмечается, такие прогнозы очень пугают лидеров государств Восточной Европы. Они убеждены, что РФ в случае победы не остановится на границах Украины. При этом на Западе есть силы, которые не понимают этой опасности.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что некоторые союзники недостаточно серьезно относятся к обороне. В то же время глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис добавляет, что медленные поставки оружия могут заставить Украину пойти на переговоры.

"У меня есть опасения по поводу нашей коллективной способности внести свой вклад в победу, когда я вижу, что новые танки, новые ракетные системы и даже боеприпасы не поставляются", — возмутился он.

Как добавляется, на следующей неделе Конгресс США возобновит усилия по принятию пакета помощи Украине. Речь идет о 61 млрд долларов, которые хочет предоставить президент Джо Байден. Он и его сторонники надеются, что законодатели одобрят пакет к концу 2023 года.

Еще одну опасность представляет и расширение фронта в Израиле. По словам журналистов, в таком случае Штаты будут вынуждены передавать артиллерийские боеприпасы и своему союзнику на Ближнем Востоке.

Неназванный дипломат ЕС заявил об обеспокоенности тем, что отсутствие постоянной помощи в области вооружений даст Путину рычаги влияния. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отмечает, что соглашения с РФ не являются альтернативой, а прекращение огня может лишь сделать Москву сильнее.

"Мы просто должны продолжать работать над более долгосрочной или структурной системой поддержки Украины, понимая, что Россия одновременно также мобилизует свою экономику, свои силы и готова к длительным усилиям", — пояснил он.

Военная помощь Украине

Недавно глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко заявил, что Россия настроена воевать "столько, сколько надо". По его мнению, война вошла в стадию истощения.

В то же время согласно последним опросам почти половина граждан США считает, что страна тратит слишком много на помощь Украине.

Как пишут ABC News, поставки снарядов в Украину с начала войны в Израиле сократились на треть.

Также известно, что до марта ЕС может не успеть предоставить Украине обещанный миллион снарядов.

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