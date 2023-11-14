Это не значит, что европейская промышленность не имеет мощностей на производство такого количества снарядов, и поэтому, членов ЕС призывают сделать удовлетворение потребностей Украины приоритетом.

До марта страны-члены Евросоюза могут не успеть предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС с участием министров обороны стран-членов Евросоюза. В частности, у него спросили, почему сегодня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что до марта 2024 года не удастся передать Украине 1 млн артиллерийских снарядов, когда одновременно комиссар ЕС по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон заявил, что это обязательство будет соблюдено.

"Зависит от того, о чем мы говорим. Говорим ли мы о производственных мощностях? Говорим ли о конкретных поставках, которые уже дошли до линии фронта и готовы к применению? Говорим ли мы о заказе? Это целый процесс. В какой момент мы описываем цель? Согласно информации комиссара Бретона, европейская промышленность имеет мощности производить один миллион снарядов в год. Но это не значит, что мы приготовим один миллион снарядов к марту", - подчеркнул Боррель.

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"Возможно до марта у нас не будет одного миллиона снарядов, но это будет зависеть от того, как быстро промышленность получит заказ и как быстро промышленность отреагирует. Поэтому, оба варианта одновременно могут быть правдивыми", - сказал Боррель.

Высокий представитель ЕС допустил, что к марту возможно не удастся произвести один миллион артиллерийских снарядов, но если промышленность имеет мощности произвести их, страны-члены должны выдать заказы, чтобы эти боеприпасы были произведены.

Отдельно Боррель отметил, что поставки снарядов в Украину продолжаются. В частности, по последним данным, сейчас уже удалось доставить в Украину более 300 тыс. снарядов или 30% от цели в 1 млн снарядов. Эти снаряды были доставлены в Украину из запасов или после перенаправления заказов из третьих стран.

"Европейская промышленность много экспортирует в третьи страны. Поэтому, мы обращаемся к странам-членам перенаправить и изменить приоритеты для того, чтобы сделать приоритетом производство для Украины", - сказал Боррель.

Боеприпасы для ВСУ от партнеров

Ранее Европейская служба внешнеполитической деятельности проинформировала дипломатов о том, что ЕС, скорее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года, в поставке 1 млн снарядов в Украину. Согласно планам, составленным ранее в этом году, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода, сначала за счет использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения промышленных мощностей.

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