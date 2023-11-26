Глен Грант отметил, что многие страны Европы уже отдали все, что могли.

Возникли проблемы с военной помощью для Украины. Большинство стран, за исключением США, уже отправили все, что могли.

"Латвия опустошила свои склады. Аналогично поступили Эстония и Чехия. Польша отдала огромное количество оборудования и все еще ожидает поступление нового", - рассказал военный эксперт, полковник британской армии в отставке Глен Грант в комментарии "Еспресо".

По его словам, сейчас союзники Киева размышляют, что делать дальше, куда вкладывать деньги, как покупать снаряды и вооружение, ведь поддерживать Украину все сложнее.

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"Мы достигли того этапа, когда уже Словакия перешла на другую сторону, а Венгрия показала, что те, кто очень решительно поддерживает Украину, просто хотят донести свою позицию другим", - отметил эксперт.

В то же время он призвал обратить внимание на дипломатию и поручать эту работу соответствующего специалистам.

"Лучшие знатоки своего дела могут влиять на увеличение поддержки от разных стран. Поэтому дипломатия абсолютно жизненно важна", - подытожил Грант.

Военная помощь Украине - с какой проблемой столкнулся Запад

Издание ABC News сообщило, что поставки снарядов в Украину сократились на треть с начала войны Израиля против боевиков ХАМАС.

Кроме того, появилас информация, что страны Евросоюза могут не успеть предоставить Украине обещанный миллион снарядов до марта 2024 года.

В свою очередь издание Bloomberg сообщило, что нехватка военной помощи может заставить Украину согласиться на мирные переговоры с Российской Федерацией с позиции слабости.

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