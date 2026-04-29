Беларусь перестала выпускать за границу россиян-призывников

В Беларуси подтвердили наличие единой с Россией базы пограничного контроля.

Беларусь запустила единую с Россией базу пограничного контроля. Теперь граждане РФ с запретом на выезд, например, получившие электронные повестки, больше не смогут выехать за границу через Беларусь. Об этом сообщил представитель Государственного пограничного комитета Беларуси в комментарии "Белсату".

"Если ответят, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если его не будет в базе ограниченных к выезду, мы выпустим", - рассказал журналистам представитель ведомства.

В издании добавили, что недавно правозащитники сообщили о том, что впервые беларусские пограничники не выпустили из страны россиянина, который пытался вылететь из Минска сначала в Тбилиси, а потом в Ереван. До этого россиянин получил повестку прийти 29 апреля на медицинское освидетельствование (комплексная проверка состояния здоровья). Одновременно в специальном электронном реестре появился запрет на выезд призывника из РФ.

Журналисты отметили, что ранее российские призывники могли без препятствий покинуть территорию "Союзного государства" через Беларусь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россиян "очень много разных нездоровых идей", поэтому очень не хочется, чтобы Беларусь была в них втянута.

Зеленский не стал исключать, что российский диктатор Владимир Путин может втянуть Беларусь в войну против Украины. Он подчеркнул, что надеется на то, что этого не случится.

