Летел атаковать Украину: белорусские военные сбили над Гомелем российский дрон

Очевидцы наблюдали, как за дроном следовал военный вертолет.

Над промышленной зоной белорусского города Гомель военные сбили российский ударный дрон, который, вероятно, летел атаковать Украину. Об этом сообщило белорусское издание "Флагшток".

"Флагштоку стало известно, что во время пролета над Гомелем российско-иранских дронов белорусским военным удалось сбить как минимум один беспилотник. Это произошло утром 26 февраля над западной промышленной окраиной Гомеля. В то утро очевидцы наблюдали, что за БПЛА следовал военный вертолет. В какой-то момент беспилотник начал падать", - говорится в сообщении.

Предполагается, что с борта вертолета по дрону был нанесен огневой удар из стрелкового оружия. По данным СМИ, в общей сложности в то утро над Гомелем пролетело как минимум пять беспилотников типа Shahed-136 ("Герань").

"Вероятно, это были российские дроны, которые должны были атаковать Украину, но по каким-то причинам сбились с первоначального маршрута", - предполагают СМИ.

Напомним, что ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Украина смогла разрушить современную систему связи, которая помогала российским "Шахедам" залетать на север Украины из Беларуси. По его словам, удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали российские дроны на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины.

В то же время Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить указанную сеть и как она была организована.

