Украина запускает 'логистический локдаун' для российской армии: Федоров раскрыл детали

Украинские защитники наносят удары средней дальности по тылу противника.

Уже этим летом российская армия должна ощутить "логистический локдаун" благодаря усилению ударов среднего радиуса действия (middle strike) по российскому тылу. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в социальной сети Facebook.

"Запускаем отдельную программу "Логистический локдаун" для масштабирования middle strike и системного уничтожения российских возможностей на оперативной глубине. Наша задача – еще больше усилить давление на россиян в тылу и лишить их возможности вести активные штурмовые действия", – заявил Федоров.

Ресурсы для реализации этих задач

Как сообщил министр, в рамках первого этапа программы Министерство обороны совместно с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

"Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе "еБали" – команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине и демонстрируют лучшие результаты именно в этом направлении", – подчеркнул Федоров.

Он отметил, что первые подразделения уже получили средства, и прямые закупки уже начались.

Вместе с тем, параллельно в рамках второго этапа программы централизованно запускаются тендеры на закупку большой партии средств среднего удара.

"Открытые конкурсы – это не только скорость и масштабирование производства. Это также конкуренция между производителями, минимизация коррупционных рисков, прозрачность и эффективное использование государственных средств", – заявил Федоров.

Рост потерь захватчиков

Как отметил министр обороны, в последнее время Украина постепенно перехватывает инициативу на фронте. "Цена продвижения для россиян постоянно растет. Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле – уже 179. Россия несет рекордные потери: более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных ежемесячно – и мы продолжаем наращивать темп", – подчеркивает министр.

Как добавил Федоров, за последние месяцы в четыре раза увеличено уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

По его словам, уже заметна закономерность на аналитических графиках: чем больше уничтожается логистики россиян – тем меньше штурмовых действий происходит на линии боевого столкновения.

Что повлияло на такие результаты

Федоров объясняет, что одним из ключевых факторов этого изменения стали стратегические решения по масштабированию middle strike-возможностей. В частности, после отключения спутникового сигнала Starlink для россиян это стало еще одним фактором технологического преимущества Украины на поле боя.

"Поэтому наша задача сейчас – по поручению президента максимально масштабировать middle strike и в координации с военными создать для врага полный логистический локдаун", – заявил министр.

Когда враг почувствует "логистический локдаун"

"Уже летом результаты централизованных закупок middle strike станут ощутимыми на фронте. Враг даже на большом расстоянии от линии боевых действий больше не будет чувствовать себя в безопасности", – убежден Федоров.

Россияне жалуются на украинские удары

Украинские дроны все чаще работают на расстояниях 30–100 км и более от линии соприкосновения, массово поражая транспорт и технику.

Российские военные блогеры уже бьют тревогу из-за уничтожения российской логистики украинскими дронами. Один из таких блогеров выразил серьезную обеспокоенность тем, что ситуация вдоль линий снабжения вблизи Мариуполя начинает напоминать обстановку вдоль автомагистрали М-30 "Горловка - Пантелеймоновка - Ясиноватая - Донецк" (находится в 35 км от линии фронта), где украинские войска с помощью дронов парализовали российскую логистику и гражданское движение.

Также сообщалось, что 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины начала масштабную кампанию по уничтожению российской логистики на оккупированном юге. Особое внимание украинские военные уделяют маршруту Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, который является одним из ключевых логистических коридоров РФ на юге.