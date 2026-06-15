Все логистические маршруты оккупантов на юге находятся под контролем ВСУ, - капитан ВМС

Российским системам ПВО сложно бороться с украинскими дронами, отметил Рыженко.

Для достижения стратегического эффекта Силам обороны не нужно уничтожать все группировки РФ на территории временно оккупированного Крыма. Достаточно будет сделать пребывание там оккупантов проблематичным.

Такое мнение высказал Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020), в эфире Radio NV, комментируя удары Сил обороны Украины по логистике на юге.

"Я думаю, что сейчас с появлением этих дронов средней дальности возможность блокирования логистики Крымского полуострова перешла в практическую стадию. Раньше такие попытки были, но просто не хватало этих крылатых ракет, преимущественно иностранного производства. Сейчас появилось много дронов, которые производятся в Украине. Они стоят гораздо дешевле, чем крылатые ракеты. Их гораздо проще применять, а эффект фактически очень схож. К тому же российским системам, предназначенным для борьбы с классическими воздушными целями, довольно трудно приспособиться к дронам", – сказал Рыженко.

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Он добавил, что на данный момент Силы обороны уже заблокировали ключевую трассу РФ на оккупированной части юга Украины, а также серьезно повредили мосты через Чонгар и Армянск. По словам Рыженко, на данный момент в РФ еще остаются дороги, которые они используют для логистики. Впрочем, эти дороги также находятся под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

Что касается Крымского моста, по словам Рыженко, РФ не спешит провозить через него нефтепродукты. Поскольку во время потенциальной атаки БПЛА может поразить именно такой поезд, что значительно усилит последствия удара беспилотника, уничтожив сам мост.

"Уже много разговоров идет о Крыме, о его логистической уязвимости. Я думаю, что нам также нужно очень серьезно подумать, как такое преимущество фактически стратегического уровня можно использовать с точки зрения принуждения Российской Федерации к каким-то переговорам, чтобы они остановили эту агрессию против нас. Возможно, это только одно из таких решающих условий создается. Возможно, что-то еще планируется", – отметил Рыженко.

Удары по российской логистике – важные новости

Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что пока украинским защитникам полностью перебить логистику противника не удается. Он также отметил, что РФ ищет пути противодействия украинским ударам, в частности, они меняют логистические маршруты и схемы поставок в регионе.

Между тем Financial Times подсчитало, что среднесуточное движение на ключевой трассе РФ на оккупированной части юга Украины в сторону Крыма сократилось более чем на 40%, примерно до 6500 транспортных средств в начале июня. По мнению аналитиков издания, такая кампания Сил обороны по уничтожению российской логистики может иметь долгосрочный стратегический эффект.

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