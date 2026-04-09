Россия теряет возможность поддерживать Крым как логистический хаб, – эксперт

Россияне пытаются развивать альтернативные пути поставок, осознавая уязвимость этого направления.

В России постепенно сокращаются возможности поддерживать роль временно оккупированного Крыма как ключевого логистического хаба. Об этом заявил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников в эфире совместного проекта Espreso и Slawa.tv "Украинский фокус. Утро".

По его словам, на данный момент можно выделить три основных направления военной логистики РФ в этом регионе. Речь идет об обеспечении через оккупированный Крым, активном развитии железнодорожной и автомобильной инфраструктуры на временно захваченных территориях Украины, а также использовании морских маршрутов. В последнее время украинская разведка фиксирует активизацию логистических операций через Азовское море, включая маршруты между российским Таганрогом и оккупированным Бердянском.

Кушников отметил, что россияне пытаются развивать альтернативные пути снабжения, осознавая уязвимость крымского направления. Особенно это стало очевидным после ударов по Крымскому мосту – ключевой артерии сообщения с полуостровом. В ответ оккупанты пытались компенсировать потери за счет паромного сообщения, однако и эти возможности ограничены.

"Что касается именно возможностей по военной логистике на крымском направлении, мы видим, как активно реализуются параллельные маршруты, понимая уязвимость позиции оккупированного Крыма, особенно после ударов по основному пути сообщения – Крымскому мосту", – сказал эксперт.

В итоге, по его оценке, Россия все больше теряет способность поддерживать Крым как мощный логистический центр и вынуждена делать ставку на развитие параллельных маршрутов для обеспечения своих войск на этом направлении.

Напомним, во временно оккупированном Крыму россияне восстанавливают радиолокационные установки, которые регулярно поражают ВСУ. Однако, по словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, это не может продолжаться вечно из-за зависимости Кремля от иностранных комплектующих. Пресс-секретарь отметил, что все происходит по "классическому" сценарию – противника оставляют без радиолокационного обнаружения целей. Соответственно, даже имея любое количество пусковых установок, он не может действовать, поскольку не имеет целевых указаний. Затем происходит поражение непосредственно целей, которые прикрывает ПВО противника.

А в ночь на 6 апреля ГУР ударами беспилотников вывело из строя паром "Славянин", последний железнодорожный паром оккупационной армии в Керченском проливе, который оставался на плаву.

По мнению Андрея Рыженко, это серьезный удар по логистике российской армии, которая теперь ограничена в возможностях по поставкам топлива, припасов, амуниции и оружия. Он отметил, что вражеский контингент на полуострове преимущественно выполняет функции усиления, пополнения запасов и восстановления тех группировок, которые действуют на юге Украины.

