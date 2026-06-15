Украинские дроны перерезают 'артерию' Москвы в Крым, – FT

Украинские удары по логистическим маршрутам РФ резко сократили поставки топлива в оккупированный Крым, что создало риск изоляции полуострова.

Жизнь в оккупированном Крыму стремительно сузилась до поиска топлива – жители часами стоят в очередях на заправках, а запасы часто заканчиваются еще до того, как люди добираются до колонки. На фоне украинских ударов по логистическим маршрутам России ситуация с поставками на полуострове резко ухудшилась, пишет Financial Times.

В местных чатах появляются советы по "выживанию" в условиях дефицита, а в Севастополе жители уже вынуждены использовать QR-коды для покупки топлива. Назначенная Россией администрация уверяет, что код позволяет приобрести лишь ограниченное количество бензина.

"К сожалению, бензовозы не смогли добраться до города прошлой ночью", – написал гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

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Украина усилила атаки на ключевые маршруты снабжения, соединяющие оккупированный Крым с материковой частью России через захваченные территории.

Командир украинских Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) заявил:

"Украина изолирует Крым в ближайшее время".

Под ударами оказываются мосты и автомагистрали в районах Чонгара, Армянска и Геническа, которые являются критическими пунктами сухопутного коридора.

Влияние на логистику РФ

Аналитики отмечают существенное падение транспортной активности. По данным исследований, среднесуточное движение на ключевой автомагистрали сократилось более чем на 40%, примерно до 6500 транспортных средств в начале июня.

Французский аналитик открытых источников Клеман Молин отмечает, что с мая зафиксировано не менее 375 украинских ударов по грузовикам и транспортным средствам на оккупированных территориях.

"Более половины этих атак произошли на автомагистрали", – добавил он.

Эксперты объясняют, что полуостров полностью зависит от поставок с материка.

Сергей Вакуленко из Фонда Карнеги за международный мир отмечает:

"Что касается топлива, железная дорога гораздо эффективнее автомобильной, поскольку один поезд может перевозить до 170 автоцистерн".

В то же время украинские удары вблизи ключевых транспортных узлов вынуждают Россию ограничивать перевозки, в частности через Керченский мост.

"Крым превращается в остров"

Аналитики считают, что украинская кампания может иметь долгосрочный стратегический эффект. Бывший украинский подполковник и содиректор Центра Разумкова Алексей Мельник заявил:

"Крым превращается в остров для России. История Крыма показывает нам, что его очень легко захватить и очень трудно удержать".

Он добавил, что дальнейшее продолжение атак может заставить Москву "сделать очень сложный выбор" относительно удержания полуострова.

Удары по "артериям" Крыма – последние новости

Ранее спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал, что благодаря ударам Сил обороны Украины по логистике россиян, в частности по мостам, активность штурмов снизилась. Еще 3-5 дней назад на юге было более 50 штурмовых действий, а за последние сутки зафиксировано вдвое меньше, сказал военный.

В то же время представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что через временно оккупированный Крым прокладываются маршруты для ударов по военным объектам в Новороссийске. По его словам, действия ВСУ по поражению объектов на полуострове позволяют увеличивать зону украинского контроля в Черном море. При этом именно в Крыму хватает важных целей.

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