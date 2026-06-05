'Очень тяжело': популярная украинская певица впервые рассказала о потере ребенка

Мила также призналась, что случайно поняла, что у неё замер плод.

Украинская певица Мила Нитич впервые рассказала о потере ребенка.

В новом выпуске проекта "По хатах" 35-летняяартистка призналась, что в прошлом году пережила замершую беременность.

"Мой вес достиг 82 килограммов из-за сильного гормонального сбоя. Это произошло после замершей на третьем месяце беременности. Я очень тяжело переживала этот период, никому раньше об этом не рассказывала. Так случилось, что плод переносился три недели, ведь я узнала через три недели после того, как произошла замершая беременность. Мне делали операцию, и после этого меня очень сильно разнесло", – подчеркнула Мила.

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Исполнительница добавила, что трагедия произошла во время гастрольного тура по Европе и она до сих пор не понимает ее причину. Однако также отметила, что новость о беременности ее сначала пугала, потому что она была незапланированной.

"Мы были в отношениях с молодым человеком. Потом он сделал мне предложение, и как-то все очень быстро сложилось, а я не ожидала этого. Был какой-то момент, когда я испугалась и вообще мне казалось, что я не готова стать мамой... Куда теперь? Нет, не время. Я хочу вернуть карьеру, мне нужно сейчас возвращаться в медиапространство и так далее. А потом уже, когда я приняла этот факт и уже была готова, я хотела, и тут ты узнаешь эту новость.... И это были самые страшные слова, наверное, за всю мою жизнь", – рассказала Мила.

Но после пережитой трагедии певица мечтает стать мамой и верит, что это обязательно будет желанный ребенок от человека, с которым захочется провести всю жизнь.

Напомним, ранее популярный украинский ведущий Слава Дёмин рассказал о выкидыше у своей возлюбленной.

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