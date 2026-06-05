В Шотландии впервые покажут редкую римскую брошь, найденную кладоискателем

В ноябре брошь будет впервые представлена в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге в качестве одного из главных экспонатов масштабной выставки.

Редкую римскую брошь, которую эксперты называют "изящным миниатюрным шедевром", впервые представят широкой публике. Как сообщает The Independent, бронзовый артефакт нашел кладоискатель с металлоискателем в 2022 году на поле в Мидлотиане в Шотландии.

Особую ценность находке придает уникальное сочетание местных и римских художественных традиций. Считается, что украшение изготовили на севере Англии.

В ноябре брошь дебютирует в Национальном музее Шотландии в Эдинбурге как один из главных экспонатов масштабной выставки Roman Scotland: Life on the Edge of Empire ("Римская Шотландия: жизнь на краю империи").

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Главный куратор отдела доисторической и римской археологии Национальных музеев Шотландии доктор Фрейзер Хантер назвал находку настоящим произведением искусства.

"Брошь из Патгеда - это миниатюрный шедевр ремесла, а ее детали просто поражают", - сказал он.

По словам археолога, подобные роскошные римские украшения были редкостью даже в то время и использовались как символ статуса и влияния.

"Тот, кто носил эту брошь, очевидно, стремился произвести впечатление. Думаю, посетители также будут очарованы, когда увидят ее вблизи на выставке", - добавил Хантер.

На момент создания брошки местные мастера уже черпали вдохновение в украшениях, которые попали в Британию вместе с римским вторжением, но в то же время добавляли элементы, характерные для местных вкусов и традиций.

Другие археологические находки свидетельствуют, что в районе, где обнаружили брошь, существовало поселение железного века, жители которого поддерживали контакты с римским миром.

Украшение украшено эмалью в виде зигзагообразного орнамента из красных и желтых элементов, а форма головной части броши вдохновлена древними кельтскими художественными традициями.

Научный анализ показал, что поверхность украшения когда-то покрывали оловом, благодаря чему оно имело серебристый блеск, который подчеркивал яркие цвета эмали.

Специалисты считают, что такая ценная и редкая вещь вряд ли была предметом обычной торговли. Скорее всего, брошь, датируемая примерно 100-160 годами нашей эры, попала в местную общину в качестве подарка из римского мира.

Существует предположение, что украшение могли подарить местному лидеру, чтобы заручиться его поддержкой, а сама брошь служила символом статуса и приверженности новому режиму.

"Мы очень рады показать такие новые находки - вещи, которые еще никто не видел. Именно они помогают оживить историю. А эта брошь особенно важна, потому что демонстрирует взаимодействие между местной и римской культурами", - отметил доктор Гантер.

Он объяснил, что основная идея таких брошей происходит от римских украшений, которые попадали на север Британии, но местные мастера адаптировали их под собственные традиции.

"Это история о приспособлении к новому миру. Люди брали что-то новое, добавляли знакомые элементы старой культуры и создавали вещи, которые отражали их идентичность", - сказал археолог.

После процедуры Treasure Trove брошь передали в Национальные музеи Шотландии.

Организаторы выставки отмечают, что экспозиция призвана "переосмыслить наше представление о взаимоотношениях Шотландии с римским миром" и показать жизнь на границе империи.

Выставка расскажет как о солдатах, которые пытались покорить эти земли, так и о местных общинах, живших рядом с римскими военными базами и оказавшихся под угрозой из-за вторжения.

Одной из ключевых тем станет римский форт Инвереск вблизи Масселбурга в Восточном Лотиане.

Именно там находился самый северный известный в Римской империи храм бога Митры, а центральными экспонатами выставки станут два "впечатляющих" алтаря из этого храма.

По данным СМИ, выставка Roman Scotland: Life on the Edge of Empire продлится с 14 ноября 2026 года по 28 апреля 2027 года.

Другие интересные находки

Напомним, в Саудовской Аравии нашли глиняный горшок, полный украшений из золота, серебра и драгоценных камней. Предполагается, что они были захоронены исламским паломником на пути в Мекку более тысячи лет назад.

Находку назвали "Сокровищами Дирии" – в честь археологического памятника, где она была обнаружена. По словам исследователей, Дирия была ключевым пунктом на маршруте хаджа для исламских паломников между Басрой (Ирак) и Меккой (Саудовская Аравия).

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