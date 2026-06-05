РФ устанавливает кассетную боевую часть на 'Искандеры': эксперт объяснил цель врага

Большая часть российского оружия не взрывается после попадания, подчеркнул эксперт.

Наличие в РФ кассетной боевой части для ракет "Искандер" – не новость. Они регулярно используют ее для увеличения количества жертв среди украинских военных и гражданских.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал Анатолий Храпчинский – директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, комментируя информацию мониторингов о том, что РФ начали применять кассетную боевую часть для "Искандеров" с отсроченным действием.

"Я бы не сказал, что речь идет о направленном отсроченном подрыве. Это и так происходит, когда техническое средство плохо подготовлено. То есть подрыв может произойти через некоторое время уже после того, как ракета прилетела из-за того, что эта часть не взорвалась. Это может произойти из-за того, что что-то ударило по этой части и т. д.", – сказал Храпчинский.

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Он добавил, что Россия пытается экспериментировать с боевыми частями, в частности в БПЛА. Но отсроченный подрыв происходит в основном из-за низкого качества вражеских средств поражения.

"Россияне в основном наносят дальнобойные удары не по военным объектам. Они используют их для нанесения ужаса среди гражданского населения и для психологического давления. Поэтому, если обобщать, – ничего нового в этом, в целом, нет", – добавил Храпчинский.

В то же время он подчеркнул, что остатки российского вооружения могут наносить вред гражданским лицам даже после попадания. Поэтому ни в коем случае нельзя их трогать или перемещать.

"Очень много российского оружия у нас не взрывается. Часто бывает так, что КАБы прилетают, не взрываются, а потом могут взорваться. Поэтому стоит понимать, что российское оружие представляет угрозу и может привести к негативным последствиям даже без взрыва в момент попадания", – подчеркнул он.

Что этому предшествовало

Ранее мониторинговый паблик "єРадар" сообщил, что РФ начала использовать кассетную боевую часть на ракете "Искандер-М", которая взрывается с задержкой в 20-30 минут. Отмечалось, что это представляет угрозу для людей, прибывающих на место поражения "Искандеров".

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