В Украине стремительно падает цена на огурцы: сколько уже стоит килограмм

В продажу появляется много овощей из южных регионов.

Оптовые цены на огурцы от украинских тепличных комбинатов продолжают снижаться. Сейчас овощ продается в среднем на 17% дешевле, чем неделей ранее – в пределах 35–65 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Очередное подешевение огурцов связано с увеличением предложения на рынке овощей из летних теплиц вследствие сезонного фактора. Сейчас огурцы поступают из хозяйств южных регионов – в среднем по 25 грн/кг.

При этом следует отметить, что, несмотря на очередное снижение цен, украинские комбинаты все еще предлагают огурцы в среднем на 17% дороже, чем в аналогичный период год назад.

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Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Огурец гладкий в Varus со скидкой 25% стоит 59,9 грн/кг вместо 79,9 грн/кг.

В "Сильпо" украинский огурец продают по 75 гривень за килограмм.

Огурцы тепличные продают по 68,89 грн/кг по акции вместо 74,89 грн/кг в АТБ.

Цены на продукты в Украине – главные новости

Украинский молодой картофель с начала июня подорожал почти вдвое. Средняя цена за три дня выросла с 42 до 75 гривень за килограмм.

Клубника на рынке за это же время в основном подешевела – в среднем чуть больше, чем на 20%. Так, продолжила снижаться стоимость украинской и импортной клубники, которую можно было найти даже по 50 грн/кг. Более умеренными стали цены на голубику.

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