Россияне готовятся активизировать боевые действия в одной из областей: эксперт раскрыл их планы

По его словам, цель российских оккупантов - полная оккупация региона.

Российские захватчики готовятся значительно усилить штурмы в Запорожской области. Впрочем, вряд ли оккупантам удастся добиться каких-либо значительных территориальных успехов. Об этом военный эксперт, экс-пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил в эфире телеканала "Суспильне".

Захватчики перебрасывают силы на юг

"Львиная доля их ресурсов буквально сейчас, в эти дни, перебрасывается на юг Запорожской области. Движение автомобильных колонн с личным составом, техникой, движение бронетехники через Мелитополь на юге Запорожской области является тому ярким свидетельством. Скорее всего, враг сейчас снова будет пытаться значительно активизировать свои усилия по атаке на нашу группировку, находящуюся в районе Орехового", - отметил Селезнев.

Он добавил, что в том районе украинские защитники действуют организованно, в том числе южнее и к юго-востоку от Орехового, южнее от Гуляйполя.

Враг до сих пор мечтает о полной оккупации Запорожья

"Логика врага абсолютно очевидна. В соответствии с новой редакцией российской конституции Путин и его приспешники считают, что вся территория Запорожской области - это его земля, и, соответственно, он будет пытаться силой оружия захватить ее", - сообщил эксперт.

В то же время он проанализировал, есть ли у российских захватчиков реальный шанс на реализацию этого сценария. Селезнев подчеркнул:

"Думаю, что нет, потому что неплохо поработали наши инженерные, технические и саперные подразделения на этом направлении, создавая соответствующие защитные сооружения и элементы инженерно-технических заграждений. Достаточно умело работают наши артиллерийские подразделения, препятствуя движению вражеских сил и средств. И, конечно, не могу не упомянуть наши подразделения Сил беспилотных систем и других наших дроноводов, которые, создав ту самую kill-зону, продолжают уничтожать весь вражеский наступательный потенциал".

Также он обратил внимание, что природные и климатические условия сейчас, в апреле, таковы, что только начали появляться листья на деревьях. Поэтому врагу вряд ли удастся скрыть перемещение и накопление сил на территории Запорожской области.

Он сомневается, что активизация врага принесет оккупантам положительные результаты в территориальном плане.

"Точно у врага увеличится список его потерь", - подчеркнул аналитик.

Война в Украине - наступление РФ на Запорожье

Как сообщал УНИАН, 18 марта командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что на Запорожском направлении российская оккупационная армия начала весенне-летнюю наступательную кампанию, но за полтора суток потеряла 900 солдат убитыми и ранеными.

Как отметил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, оккупанты пытаются как можно дальше продвинуться вглубь Запорожской области, даже выйти на ее административные границы. Это является одной из причин того, что на юге Украины, в частности на запорожских направлениях, ситуация обостряется.

Вас также могут заинтересовать новости: