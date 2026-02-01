Туман усилил активность врага под Покровском: военный раскрыл тактику россиян

Российские пехотные группы действуют небольшими подразделениями.

Сложные погодные условия на Покровском направлении повлияли на характер боевых действий. Из-за густого тумана и ограниченной видимости российские войска в течение прошедших суток активизировались, пытаясь проникать на украинские позиции мелкими группами. Об этом рассказал в эфире "Суспільне. Студия" командир минометной батареи 1-го егерского батальона 68-й отдельной егерской бригады по имени Александр с позывным "Рено".

По его словам, параллельно противник усилил удары по логистическим путям Сил обороны. На северных окраинах Покровска продолжаются интенсивные ближние бои, а позиции кое-где расположены вперемешку.

В то же время, как отметил военный, тактика российской армии на этом направлении остается неизменной: пехотные группы действуют небольшими подразделениями, иногда используя квадроциклы или единичную технику для подвоза личного состава ближе к линии фронта. Массированных механизированных штурмов или широкого применения бронетехники пока не фиксируется.

По его словам, противник активно пытается нарушить украинскую логистику, повторяя сценарий, который частично реализовал осенью, когда сообщение с Покровском было существенно затруднено. Туман, по словам военного, работает в обе стороны - он помогает врагу скрывать перемещения, но в то же время позволяет украинским подразделениям осуществлять подвоз боеприпасов, ротации и эвакуацию.

"Враг очень активно работает по логистике, пытается повторить то, что у него частично удалось осенью, когда логистика в Покровске была затруднена практически до того, что она отсутствовала на технике. И сейчас пытается это сделать. Здесь также нам в какой-то степени помогает туман, он помогает врагу, но и помогает нам, потому что удается, используя погоду, нам заскакивать, завозить людей, завозить боеприпасы, проводить ротацию, какую-то эвакуацию проводить", - говорит "Рено".

Российские подразделения также используют белые маскировочные халаты и так называемые "пингвины" - вероятно, разновидность термоплащей, предназначенных для уменьшения заметности в тепловизорах, особенно ночью и при низкой видимости.

На северных окраинах Покровска ситуация остается сложной: позиции сторон местами расположены рядом, а в отдельных случаях противнику удается закрепляться в подвалах разрушенных зданий, откуда его периодически выбивают. Именно в этой части города идет основная часть стрелковых боев и боев за укрытия. Гражданского населения здесь уже нет - людей эвакуировали ранее, а почти вся застройка, кроме подвалов, разрушена или повреждена.

Среди крупнейших столкновений последнего времени "Рено" вспомнил события середины декабря, когда российские войска, воспользовавшись непогодой, пытались прорваться в направлении села Гришино колонной техники – в частности квадроциклами и бронированными машинами. Благодаря своевременному обнаружению наступление было остановлено еще на этапе выдвижения: противник был поражен минованием, артиллерийским огнем и дронами. После этого масштабных атак такого типа не повторялось.

РФ хочет захватить весь Донбасс – что известно

Как писал УНИАН, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сказал, что планы Москвы не изменились – оккупанты хотят до конца марта-начала апреля выйти на админграницы Донбасса. По его словам, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях они хотят создать буферные зоны.

Палиса отметил, что Кремль не отказался от захвата Одессы и Николаева, но пока враг не имеет соответствующих возможностей.

