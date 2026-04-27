Я был оптимистичен: Стубб сделал мрачный прогноз о мирном соглашении в Украине

Путин не изменил свое мнение и просто тянет время.

Президент Финляндии Александр Стубб признал, что в прошлом был оптимистичен по поводу мирного соглашения в Украине, однако сейчас его настроения изменились. В своем выступлении он заявил, что не видит никаких признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов хоть к каким-то уступкам.

"Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев и работал над этим, но в итоге это оказалось классической российской тактикой затягивания", - заявил Стубб.

Отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Украины от НАТО, Стубб заявил, что украинская армия является сейчас для Украины самой надежной гарантией.

"Я считаю, что самой надежной гарантией безопасности, которой сейчас располагает Украина, являются 800 000 хорошо вооруженных военнослужащих и способность вести современную войну, как ни одна другая страна-член НАТО", - отметил он.

Президент Финляндии подчеркнул, что ситуация фактически изменилась, и "европейцы должны понять, что нуждаются в Украине больше, чем Украина нуждается в нас".

Завершение войны в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией по поводу завершения войны, и такая встреча может состояться в Азербайджане. При этом он подчеркнул, что это возможно, "если Россия будет готова к дипломатии".

Также президент США Дональд Трамп рассказал о своих беседах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Он заявил, что ненависть между ними мешает закончить войну. В то же время глава Белого дома выразил уверенность, что мира в Украине удастся достичь.

