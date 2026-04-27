Извините за жуткие слова: Стубб раскрыл колоссальные потери РФ в войне в Украине

Большинство россиян уничтожают с помощью дронов.

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о колоссальном уровне потерь российской армии в Украине за последние месяцы и оценил ситуацию на поле боя.

"Насколько лучше сегодня в Украине, чем год назад? За последние четыре месяца – и извините за мрачные слова – Украина ежемесячно убивала или ранила от 30 до 35 тысяч российских солдат", - заявил он

При этом Стубб заявил, что в 95% это происходило с помощью беспилотников.

Видео дня

"Соотношение потерь: один убитый украинец на пять убитых россиян, - добавил президент Финляндии.

Недавно УНИАН рассказывал, как на Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения "Феникс" ликвидировал сразу 11 российских оккупантов одним FPV-дроном.

Потери РФ на фронте - последние данные

Российские потери за март 2026 года достигли самого высокого уровня за время войны с Украиной и составляют более 35 тысяч, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только благодаря ударам наших дронов погибли или были тяжело ранены 33 988 российских военных, а еще 1 363 оккупанта были ликвидированы благодаря артиллерийским и другим ударам", - рассказал он.

В свою очередь командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) отмечал, что январь 2026 года стал уже вторым месяцем за время войны, когда потери России на фронте в личном составе превысили объемы привлечения новобранцев. По его словам, во второй раз с момента вторжения в 2022 году противник понес потери в живой силе, превышающие количество мобилизованных людей.

