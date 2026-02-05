Потери РФ на фронте начали превышать объемы вербовки, - 'Мадяр'

Уже второй месяц подряд российская армия сокращается, а не растет.

Январь стал уже вторым месяцем за время войны, когда потери России на фронте в личном составе превысили объемы привлечения новобранцев. Об этом в своем Telegram сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

"Баланс оккупантов за январь - отрицательный. Во второй раз с момента вторжения в 2022 году противник понес потерь в живой силе больше, чем мобилизовал. Минус 8 618 - отрицательный баланс", - написал командующий СБС.

По его данным, в течение января Россия мобилизовала около 22 тысяч новобранцев. За то же время "уничтожено" 30 618 единиц личного состава противника. "Мадяр" подчеркивает, что это именно верифицированные данные.

Он также напомнил, что целью Сил беспилотных систем является постепенное увеличение российских потерь до 50 000 в месяц.

Роберт Бровди не уточнил, какой месяц за время войны был первым, когда потери россиян превысили уровень набора. Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года российские потери на фронте составили 35 тысяч человек. Если это так, то тенденция на превышение потерь над уровнем набора держится уже два месяца подряд.

Как писал УНИАН, из-за блокировки терминалов спутникового интернета Starlink российские войска значительно ограничили свою активность на фронте. Без доступа к сервису враг потерял часть возможностей связи и управления, что привело к снижению боевой активности.

Также мы рассказывали, что на фронте наземные роботизированные комплексы начали активно применять в сочетании с воздушными беспилотниками, создавая новый уровень противостояния: наземные роботы подвозят FPV-БПЛА ближе к передовой, чтобы те могли более эффективно выполнять задачи. В ответ российские войска интегрируют системы радиоэлектронной борьбы на роботизированные платформы для противодействия украинским беспилотникам.

