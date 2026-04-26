Украинский оператор FPV-дрона ликвидировал 11 оккупантов одним ударом

Пилот заметил движение грузовика, буквально полностью забитого личным составом противника.

На Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения "Феникс" ликвидировал сразу 11 российских оккупантов одним FPV-дроном. Об этом подразделение сообщило в Telegram.

"На Гуляйпольском направлении пилот пограничного подразделения "Феникс" заметил движение грузовика, буквально полностью забитого личным составом противника. Не долго думая, он направил свой дрон прямо в "жирную" цель. И получил едва ли не рекордный результат - 11 уничтоженных оккупантов и сожженный грузовик", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что на всех направлениях, где работают их пилоты, Силы обороны демонстрируют отличный результат.

"На регулярной основе мы обнаруживаем движение и останавливаем противника, находим вражескую артиллерию и превращаем ее в металлолом, перерезаем логистические пути врага", - добавили в подразделении "Феникс".

