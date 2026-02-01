Силы обороны имеют успех в Харьковской и Донецкой областях: в ISW раскрыли ситуацию на фронте

Между тем и оккупанты продвигаются по нескольким направлениям.

Украинские войска продвинулись на севере Харьковской области и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. В то же время оккупанты добились успеха на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, геолокационные видеозаписи от 30 января свидетельствуют о том, что Силы обороны недавно смогли продвинуться в северной части Нестерного - к северо-востоку от Харькова.

Также они привели данные 16-го армейского корпуса Украины, который 31 января сообщил, что российские войска проводят более частые атаки, используя неблагоприятные погодные условия, чтобы помешать операциям украинских беспилотников, и это приводит к значительному истощению украинских бойцов.

Кроме того, украинская бригада, действующая на харьковском направлении, сообщила, что украинские войска расширяют "зону поражения" на Белгородскую область с помощью ударов волоконно-оптических беспилотников в ответ на удары российской термобарической артиллерии ТОС-1А из района Шебекино.

Купянское направление

В ISW сообщили, что российские войска недавно провели миссии по инфильтрации на Купянском направлении. В частности, на геолокационных кадрах от 30 и 31 января видны российские военнослужащие в центре Петропавловки (к востоку от Купянска) и в северной части Купянска-Узлового (к югу от Купянска), что, по оценкам ISW, стало результатом российских миссий по инфильтрации. В то же время, утверждают аналитики, это не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Донецкая область

Как утверждают аналитики, украинские и российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Так, геолокационные видеозаписи от 31 января показали, что Силы обороны имеют успех к северу от Яблоновки (к юго-западу от Константиновки). Между тем кадры от 28 января показали незначительное продвижение российских войск на юго-востоке Константиновки.

Кроме того, на геолокационных кадрах от 31 января видны российские военнослужащие, действующие вблизи Донецкой железной дороги на юго-востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, было миссией по проникновению, которая, впрочем, не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий.

Также, по данным ISW, российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 30 и 31 января, оккупанты захватили село Балаган к востоку от Покровска и продвинулись в центре Мирнограда и вдоль автомагистрали E-50 Покровск-Павлоград к югу от Гришиного (к северо-западу от Покровска).

Запорожская область

Кроме того, аналитики подтвердили недавнее продвижение российских войск на Гуляйпольском направлении. В частности, видеозаписи от 30 и 31 января свидетельствуют, что оккупанты добились успеха к западу от Доброполья (к северу от Гуляйполя) и к западу от Прилук (к северо-западу от Гуляйполя).

Кроме того, пишет ISW, на кадрах видны российские военнослужащие, действующие к северо-западу от Зеленого (к северу от Гуляйполя), и подразделения российского 114-го мотострелкового полка, которые поднимают свои флаги на востоке и западе Святопетровки (к северо-западу от Гуляйполя) во время миссий по проникновению, которые, по оценкам аналитиков, не изменили контроль над местностью или передним краем боя.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по словам старшего лейтенанта Сил обороны Украины с позывным "Алекс", россияне закрепились в юго-восточной части Константиновки. Он подчеркнул, что пока речь идет об относительно небольшом количестве пехотных групп врага, "но перспектива всего этого дела не является приятной и вопрос ближайшего времени - когда основной театр боевых действий перенесется в сам город".

Также мы писали, что оккупационная армия имеет успех вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя. К тому же, по данным DeepState, россияне проникают в направлении Тернуватого Запорожской области.

