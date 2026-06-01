От Луганска до Крыма: в России признали проблемы от ударов ВСУ на всем фронте, - ISW

Украинские силы обороны наращивают интенсивность ударов средней дальности, которые нарушают российскую логистику на всем театре военных действий, от оккупированной Луганской области до Крыма. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Так, 31 мая 3-й армейский корпус Украины сообщил, что ВСУ установили с помощью дронов огневой контроль над Луганском, Старобельском, Алчевском, Брянкой и Кадеевкой (все они находятся в 50-90 километрах от линии фронта). Это произошло в рамках более широкой оперативной ударной кампании Украины по российским наземным линиям связи в Луганской области, направленной на предотвращение проведения россиянами логистических операций в тылу.

3-й армейский корпус Украины сообщил, что украинские силы регулярно наносят удары по складам бронетехники и боеприпасов в этом районе и недавно достигли контрольно-пропускного пункта Изварное на международной границе, расположенного более чем в 205 километрах от позиций украинских операторов беспилотников.

"В последние несколько месяцев украинские войска значительно активизировали свою кампанию ударов средней дальности, что вызвало цепную реакцию на поле боя и замедлило продвижение России. Эти удары в последние недели создали логистические проблемы для российских войск на юге Украины и теперь также влияют на логистику России в оккупированной Луганской области", - отмечается в отчете.

В частности, видеозаписи с геолокацией подтверждают, что украинские войска наносят удары по российской военной технике вдоль трасс Дебальцево-Луганск, Х-32 Алчевск-Кадеевка, Х-20 Константиновка-Донецк и М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Геническ в оккупированных Луганской и Донецкой областях.

В России признали проблемы

Российские военные блогеры также признали, что украинские удары создают логистические проблемы для российских войск на всем театре военных действий.

Так, один из них утверждал, что украинские дроны теперь прорываются через российские системы ПВО на оккупированной Луганской области и достигают границы с Ростовской областью. Другой блогер заявил, что украинские удары значительно нарушают российскую логистику не только вдоль сухопутного коридора, соединяющего оккупированные Запорожскую и Херсонскую области с Крымом, но и на всей территории оккупированных Донецкой и Луганской областей. Он также жаловался, что это привело к значительной нехватке топлива и серьезно затруднило ротацию российского личного состава и снабжение боеприпасами на оккупированных Донецкой и Луганской областях.

"Украинские силы расширяют зону действия беспилотников от средней дальности до линии фронта, что нарушает способность России перебрасывать персонал на передовую, снабжать и поддерживать позиции на передовой, а также применять тактику проникновения, на которую они полагались для продвижения в течение последних нескольких месяцев", - подчеркивают в ISW.

ВСУ наращивают "логистический локдаун"

Офицер беспилотных сил 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" рассказал, что операция по поражению вражеской логистики проводится по четкому плану и уже существенно влияет на возможности армии РФ на фронте.

А военный эксперт Павел Лакийчук отмечал, что системные удары по ключевой транспортной артерии, связывающей оккупированный юг с территорией РФ, фактически вызвали у оккупантов ситуацию, которую можно охарактеризовать как "инфаркт миокарда".

