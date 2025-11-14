Сейчас Россия использует дроны на оптоволокне, дальность которых составляет 50 км.

Российские оккупационные войска начали использовать дроны большой дальности, защищенные от помех, которые управляются с помощью оптоволокна. Враг применяет их, чтобы угрожать логистике Украины.

Об этом пишет издание Business Insider. Первый вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что сейчас Россия использует дроны на оптоволокне, дальность которых составляет 50 км. И этот показатель выше расстояния, которое могут преодолевать на поле боя большинство известных БПЛА на оптоволокне.

По словам Федорова, эта разработка "действительно влияет на нашу логистику". Министр акцентировал, что Украина работает над технологией для противодействия таким дронам и тестирует эти концепции с несколькими бригадами.

Дроны в войне РФ против Украины

Ранее пилоты FPV-дронов управляли ими, используя только радиочастотные каналы связи. Но сейчас сигналы глушатся по всему полю боя.

В то же время дроны на оптике используют катушки с длинными тонкими кабелями, которые помогают поддерживать стабильную связь между дроном и пилотом. Это делает такие БПЛА защищенными от действия средств радиоэлектронной борьбы. Соответственно – более опасными на поле боя.

Для бойцов лучший шанс перехватить дрон на оптоволокне – сбить его с помощью ружья. Но для этого нужна бдительность, быстрая реакция, точность и большая доля везения, говорится в материале.

"Волоконно-оптические дроны показали нам, что дроны, которые не поддаются электронной войне, действительно представляют значительную угрозу для логистики и персонала", – говорит Михаил Федоров.

И в некоторых секторах на передовой дроны угрожают критически важным маршрутам поставок. Для защиты транспорта от ударов, украинские военные накрыли их сетками.

Чем опасны дроны на оптоволокне

Обычно дроны на оптоволокне имеют небольшую дальность полета – от 15 до 25 км, а само оптоволокно может путаться. При этом как в Украине, так и в России стремятся увеличить дальность этих БПЛА.

В американском Институте изучения войны в прошлом месяце писали, что в РФ представили волоконно-оптические дроны FPV с дальностью действия 50 километров. Однако детали не были подтверждены.

Глава Минцифры Федоров рассказал, что впервые услышал о таком дроне несколько недель назад. Единичные случаи его применения фиксировались преимущественно на востоке Украины:

"Он чувствителен к ветру, тяжелый, а кроме того, ему приходится преодолевать физические препятствия".

Достаточно большой является и катушка волоконно-оптического кабеля, которую несет дрон. И это замедляет беспилотник.

Эксперты по дронам говорят, что появление дронов на оптоволокне дальностью более 40 км возможно, но есть и трудности. Дело не только в риске запутывания кабеля, но и в том, что вес катушки может заставить разработчиков уменьшить размер боеголовки. Большие рамы для поддержания веса могут привести к уменьшению маневренности БПЛА.

По словам Михаила Федорова, Украина адаптируется к угрозе волоконно-оптических дронов путем разработки перехватчиков типа "hit-to-kill", организации засад. Также есть попытки перерезать кабели, удерживающие дроны в небе:

"Мы ищем противодействие, и это, вероятно, еще больше подтолкнет поле боя к использованию автономных дронов, что, как мы ожидаем и предполагаем, станет следующим этапом в этой войне".

Оружие на войне РФ против Украины

Россияне начали устанавливать на "Шахеды" камеры заднего обзора, которые находятся как сверху, так и снизу корпуса дрона. Украинский специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов предположил, что видео с этих камер передается в Россию через радиомодем.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США начали совместно производить дроны-перехватчики. Деталей он не раскрывал.

