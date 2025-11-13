Президент надеется, что Украина будет иметь больше дронов-перехватчиков.

Украина и Соединенные Штаты Америки уже совместно создают дроны-перехватчики. Об этом глава государства сказал в интервью изданию Bloomberg.

В частности, Зеленский раскрыл информацию, что Украина начала производить дроны-перехватчики вместе с США.

Как отметил президент, речь идет об американо-украинском совместном производстве.

"Я надеюсь, что в будущем у нас будет больше", - высказался Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и США работали над подготовкой соглашения по дронам. В частности, Украина предлагала передачу Вашингтону испытанных в боевых условиях технологий беспилотников в обмен на роялти или другие компенсации.

Известно, что Украина и США работают над заключением "мегасоглашения", согласно которому Соединенные Штаты будут покупать испытанные на поле боя украинские беспилотники в обмен на согласие Киева приобрести определенную партию оружия у Америки.

В Украине, по словам президента Зеленского, до конца ноября планируют производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки, если "ничего не сорвется".

