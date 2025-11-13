Ночные дроны-бомберы жгут много российской техники, за что получили прозвище "Баба Яга".

Россияне пытаются копировать все технические и организационные новинки украинской армии, но из-за своих культурных особенностей иногда просто не способны воспроизвести то, что хорошо работает в Силах обороны. Наглядным примером здесь являются тяжелые дроны-бомберы, известные под прозвищем "Баба Яга". Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал сержант батальона беспилотных систем "Инквизиция" 59-й штурмовой бригады Александр Карпюк.

Он отметил, что россияне давно пытаются скопировать украинский опыт использования тяжелых дронов-бомбардировщиков. И хотя сами дроны они уже производят, на фронте их все равно не заметно.

"У них уже три года те Бабы Яги, они их 350 раз копировали... Но они не могут повторить наши подразделения тяжелой бомберной беспилотной авиации. Ну вот не могут. Почему? Потому что там много нюансов. Сам дрон - он простой. А вот нюансов работы там много. У них нет просто этой культуры", - рассказывает Карпюк.

Вместе с тем военный признает, что россияне все же могут овладеть этим направлением, если серьезно поставят это себе целью. Особенно с учетом того, что РФ перенимает у ВСУ новый род войск - Силы беспилотных систем.

Как писал УНИАН, Россия изменила тактику ракетно-дронных ударов по Украине. В частности теперь агрессор явно делает ставку на баллистические ракеты, которые перехватываются лишь некоторыми лучшими системами ПВО, которых у ВСУ немного.

Также мы сообщали, что элитное российское подразделение операторов БПЛА "Рубикон" пытается охотиться на украинских дронщиков. По данным экспертов, "Рубикон" имеет относительно немного бойцов - примерно 5000, но щедро финансируется.

