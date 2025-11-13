Специалист отметил, что россияне понимают опасность украинских перехватчиков.

На фото сбитых ударных дронов типа "Шахед" обнаружены новые модификации. Беспилотники противника оснащены камерами заднего обзора, которые находятся как сверху, так и снизу корпуса дрона.

Об этом рассказал в своем Телеграм-канале украинский специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, видео с этих камер передается в Россию через радиомодем.

"Пока неизвестно, что делает Шахед – ведет разведку коридоров пролета или может выполнять маневры уклонения. Такие Шахеды сразу видно по двум антеннам на краях хвостов", – рассказал он.

Специалист добавил, что россияне понимают опасность украинских перехватчиков. По мнению "Флеша", таким образом противник изучает различные модели, их возможности и тактику.

Армия РФ получила новую партию тяжелых огнементных систем "Солнцепёк". Они получили комплекс защиты от БпЛА, разработанный с учетом опыта боевого применения.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина и США начали совместно производить дроны-перехватчики. Подробностей он не раскрывал.

Также скоро в Украине развернут первую в своем роде "стену дронов", предназначенную для защиты от российских атак. Как пишет ВІ, ее должны развернуть в течение нескольких недель.

