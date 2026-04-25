РФ активизировалась на одном из направлений: подполковник рассказал о ситуации на передовой

Врагу поступают приказы более активно продвигаться вперед, говорит Дмитрий Запорожец.

Российские оккупационные войска наращивают количество штурмов на Краматорском направлении. Такое заявление сделал пресс-секретарь 11-го армейского корпуса, подполковник Дмитрий Запорожец.

В эфире телеканала "Мы – Украина" военный рассказал, что в течение прошлой недели россияне трижды пытались штурмовать украинские позиции, задействуя бронетехнику и мототехнику. Вражеские атаки были отбиты, а противник – уничтожен.

"Однако, учитывая то, что противник усиливает свое давление, понятно, что он по Краматорскому направлению точно не успевает своими темпами, и уже поступают ему приказы для более активного продвижения вперед", – добавил Запорожец.

Видео дня

В то же время в районе города Часов Яр Донецкой области царит тотальный контроль со стороны 24 ОМБр ВСУ и приданных подразделений, говорит спикер.

"Там противник даже голову не может поднять так, чтобы безопасно куда-то двигаться. Там он несет высокие потери и, в том числе, отказывается от участия в боевых действиях", – резюмировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 25 апреля по состоянию на 22:00 на фронте произошло 125 боевых столкновений с противником. Наиболее активен враг был на Покровском направлении, где совершил 32 атаки.

Между тем россияне не прекращают попыток проникнуть в Купянск Харьковской области. Враг лезет в город по газопроводу, рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

