Россияне снова лезут в Купянск по газовой трубе, – военные

Поскольку этот трюк и локация известны, противник понесёт тяжёлые потери при этих попытках.

Российские военные пытаются восстановить контроль над Купянском и засылают в город пехотные группы через неработающий газопровод. Об этом в комментарии "Суспильному" рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются проникнуть в город. Они возобновили попытки проникнуть через Голубовку и через трубы. Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть", – сообщил военный.

По словам Трегубова, одновременно россияне пытаются вести наступление по всей линии соприкосновения вдоль украинского плацдарма на левом (восточном) берегу реки Оскол.

"Особенно активно в сторону Кившаровки. Они лгут, что уже в Купянске-Вузловом, но они себе слишком льстят", – сказал спикер.

Как писал УНИАН, российские оккупанты продвинулись вблизи населенных пунктов Гришино и Новоалександровка к северу от Покровска в Донецкой области.

Также мы сообщали, что Россия строит в приграничных регионах площадки для массированных запусков реактивных "Шахидов".

