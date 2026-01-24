РФ ударила по жилым домам Харькова: среди раненых беременная женщина и ребенок (фото, видео)

В городе многочисленные пожары и разрушения.

В ночь на 24 января россияне нанесли удар "Шахедами" по Харькову, в результате чего на данный момент известно о 19 раненых, среди которых беременная женщина и ребенок.

Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под ударом были два района - Индустриальный и Немишлянский. Там горели квартиры в многоэтажках, разрушениям подверглись общежитие с переселенцами, больница и роддом.

"По предварительной информации, в Индустриальном районе попадание в дом и возгорание квартиры. Имеем информацию еще об одном попадании в жилой дом. В пятиэтажном доме в результате попадания "Шахеда" заблокированы люди", - сообщил мэр.

Видео дня

Как уточнил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, известно о двух пострадавших женщинах, которые нуждались в медицинской помощи.

"74-летняя женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков. Также пострадала 25-летняя беременная женщина", - написал он.

Также зафиксировано попадание "Шахеда" в частный дом в Немышлянском районе. Терехов отметил, что в результате обстрела пострадала владелица жилья. Также повреждены многие соседние дома.

"В результате попаданий в Индустриальном районе пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом", - сообщил Терехов.

Городской голова сообщил, что в целом оккупанты атаковали Харьков почти 2,5 часа, применив 25 "Шахедов":

"Горели квартиры. Горели дома. Есть раненые. Есть те, кто этой ночью потерял дом. Это был сознательный удар по мирному городу – по людям, которые просто живут, работают, растят детей".

Удары по Харькову

17 января Харьков находился под ударом оккупантов. Тогда в городе были нанесены значительные повреждения объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе города.

А ночью 18 января российские оккупанты атаковали Харьков ударными дронами типа "Шахед". Беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе города. На месте удара вспыхнул пожар. В результате удара погибла 20-летняя девушка.

Вас также могут заинтересовать новости: