РФ атаковала ракетами объект критической инфраструктуры в Харькове: каковы последствия

По словам мэра Игоря Терехова, объекту нанесен значительный ущерб.

Российские военные сегодня утром нанесли несколько ударов по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Обновлено в 10:58. Как рассказал городской голова, под массированной атакой оказался объект критической инфраструктуры.

"Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения", - заявил Терехов.

Видео дня

Также, по его данным, в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского беспилотника, обошлось без пострадавших.

Ранее мэр сообщал об ударах по Слободскому району города.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в Харькове прогремела серия взрывов.

Чиновник также подтвердил, что враг нанес несколько ударов по Слободскому району города.

Около 10 утра в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Удары по Харькову

17 января Харьков снова подвергся очередным ударам со стороны российских захватчиков. Значительные повреждения были нанесены объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе города.

Ночью 18 января российские оккупационные войска атаковали Харьков ударным дроном типа "Шахед". Беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе города. На месте удара вспыхнул пожар. В результате удара погибла 20-летняя девушка, еще один человек пострадал.

Вас також можуть зацікавити новини: