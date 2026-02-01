Россия разбомбила действующий роддом в Запорожье, есть пострадавшие, – ОВА

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Россияне нанесли удар по роддому в Запорожье. Пострадали две женщины, которые были на осмотре. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

"Удар по роддому - еще одно доказательство войны, направленной против жизни!" - написал начальник ОВА.

На данный момент количество пострадавших составляет 6 человек. Им всем оказывается необходимая помощь.

"Среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара", - добавил Федоров.

Глава региона не уточнил, чем именно били по медицинскому учреждению, но незадолго до этого сообщалось, что враг атакует областной центр "шахедами".

Позже Федоров сообщил, что враг продолжает "шахедный" террор Запорожья. По его словам, очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города.

"Предварительно, три человека травмированы. Среди них маленький мальчик", - подчеркнул начальник ОВА.

Раненые - это четырехлетний ребенок и две женщины. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

В городе продолжается воздушная тревога. Жителям рекомендуется находиться в безопасных местах.

Российские удары по Запорожью

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 января Запорожье подверглось одной из самых массированных атак беспилотниками со стороны российской захватнической армии. В городе было зафиксировано 9 попаданий. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

22 января российские оккупационные войска нанесли четыре удара авиабомбами по поселку Комышуваха в Запорожской области. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения. Один человек погиб.

