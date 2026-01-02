Запорожье подверглось одной из самых массированных атак: что известно

Этой ночью Запорожье подверглось одной из самых массированных атак со стороны армии РФ. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
"В течение новогодних праздников враг не прекращал атаковать Запорожье и пригород. Этой ночью состоялась одна из самых массированных атак беспилотниками... Значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью", - подчеркнул чиновник.
В то же время, по его словам, врагу 9 раз удалось попасть дронами по территории города - под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.
Уже зафиксированы десятки поврежденных домов и коммерческих помещений. Кроме того, враг и этой ночью пытался ударить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом.
По словам начальника ОВА, в больницах Запорожья сейчас находятся 30 человек, пострадавших во время предыдущих массированных атак.
По данным ГСЧС, в течение ночи российские войска дважды атаковали Запорожье ударными БПЛА. Первая волна произошла поздно вечером 1 января. Возникло три пожара: загорелись нежилая пристройка к многоэтажке и две хозяйственные постройки. Также обломками повреждены жилые дома, дорожное покрытие и автомобили.
Вторая атака произошла около 02:00 пятницы - в результате удара вспыхнул торговый центр. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие опасных обломков беспилотников. На местах работали все экстренные службы.