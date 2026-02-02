Армия РФ продвинулась в двух населенных пунктах Запорожской области, - DeepState

Аналитики отметили, что речь идет о Доброполье и Приморском.

Российские оккупанты продвинулись возле Доброполья и в Приморске Запорожской области, говорится в Telegram-канале DeepState в воскресенье, 1 февраля.

Аналитики добавили карты, которые указывают, что речь идет о селе Доброполье Запорожской области, а не о городе с таким же названием в Покровском районе Донецкой области.

В отчете Генерального штаба по состоянию на 1 февраля 22:00 говорится, что с начала суток произошло 150 боевых столкновений. Указывается, что враг нанес 25 авиационных ударов, сбросил 76 управляемых авиабомб, применил 2872 дрона-камикадзе и осуществил 2452 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

В сообщении отмечается, что на Покровском направлении враг осуществил 31 атаку, на некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов в районах Вербового и Вишневого.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Прилепка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка.

На Купянском направлении четыре российские атаки удалось отбить украинским военным. На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону Новосергиевки, Дробышево и Дибровы.

На Славянском направлении отбито 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закитного, Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 23 атаки оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Железнодорожного. В Генштабе отметили, что три боестолкновения продолжаются.

Ситуация в Запорожской области: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики сообщали о продвижении врага вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя, Запорожской области. Также они добавили, что армия РФ продолжает проникать в Тернуватое Запорожской области. За последние 2 недели было несколько зачисток этого населенного пункта. Указывается, что противник пользуется отсутствием сопротивления нашей пехоты в районе Доброполья и проникает в сторону Тернуватого. Силы обороны Украины пытаются не дать российским оккупантам продвинуться.

Также мы писали, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук поделился, что на Запорожском направлении сейчас происходит повторение сценария, который был под Покровском и Мирноградским участком фронта. По словам Братчука, враг застрял в городских боях и не имеет особого продвижения. По словам спикера Украинской добровольческой армии, Орехов армия России пытается обойти по флангам. Он добавил, что по Степногорску их продвижение также несколько затормозилось.

