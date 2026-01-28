В Киевской области дрон попал в многоэтажку: погибла супружеская пара (фото)

У них остался 4-летний ребенок.

Россия этой ночью атаковала дронами столицу и область, есть попадания в жилые многоэтажки, в Киевской области погибла супружеская пара, их четырехлетний ребенок пострадал.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киевской области, в 01:38 в Белогородской общине Бучанского района БПЛА "Герань-2" попал в семиэтажный жилой дом, в результате удара возник пожар в квартире на 7-м этаже и на крыше. В 05:15 пожар ликвидирован на площади 600 кв. м.

Как сообщили в полиции Киевской области, в результате вражеского обстрела погибли два человека, еще четверо пострадали.

"К сожалению, мужчина и женщина погибли, их 4-летнему ребенку оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

Как уточнили спасатели, среди пострадавших - женщина и двое детей (2016 и 2021 г. р.) с острой реакцией на стресс, а также мужчина с отравлением продуктами горения. Им оказали медицинскую помощь.

Также россияне атаковали дронами Киев.

В ГСЧС Киева сообщили, что в Голосеевском районе произошло попадание в торцевую часть 17-этажного жилого дома, в результате чего произошло незначительное разрушение кровли и стены технического этажа, повреждены окна верхних этажей. Также повреждены рядом припаркованные автомобили.

Ночная атака РФ

Сегодня ночью РФ атаковала ряд регионов Украины. Так, в Кривом Роге попали по объекту инфраструктуры, ранены два человека - 51-летняя женщина и мужчина 60 лет.

В Запорожье россияне попали во двор многоэтажки, более ста квартир и двадцать автомобилей повреждены, возник пожар.

Также в Одессе повреждено здание монастыря, травмированы три человека, в частности, 21-летний парень госпитализирован с осколочным ранением.

