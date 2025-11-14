В частности, город российские войска атаковали баллистикой.

В ночь на пятницу, 14 ноября, российские оккупационные войска терроризируют Украину. Под ударом оказался, в частности, Киев.

Новость обновляется...

Обновлено 01:32: Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Днепровском районе произошло возгорание в многоэтажном жилом доме. Экстренные службы направляются на место.

Впоследствии он сообщил, что в Соломенском районе возникло возгорание на крыше жилой пятиэтажки. Также зафиксированы вызовы медиков в Деснянский и Шевченковский районы.

Обновлено 01:23: В Дарницком районе фиксируется падение обломков во дворе жилого дома. В Шевченковском районе – возгорание обломков на открытой территории.

Также зафиксирован вызов медиков в Соломенский район, сообщил Виталий Кличко.

Обновлено 01:18: По данным Кличко, в Дарницком районе Киева обломки упали на территорию школы.

"В Подольском еще по одному адресу возгорания в многоэтажке, ориентировочно, на 12 этаже. В Днепровском двое пострадавших. Одного из них медики госпитализировали", – рассказал городской голова.

Обновлено 01:10: Глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Подольском районе произошел пожар в жилом доме ориентировочно на 10 этаже.

"Враг атакует столицу ударными БпЛА и ракетами. Пожалуйста, будьте в укрытиях и не снимайте работу ПВО!" – добавил он.

Обновлено 01:06: Виталий Кличко информирует о вызовах медиков в Шевченковский, Дарницкий и Днепровский районы.

Обновлено 01:04: В направлении Киевской области из Житомирской области летят крылатые ракеты, заявили в ВС ВСУ.

Обновлено 01:00: В Воздушных силах ВСУ предупредили о пусках баллистических ракет в направлении столицы. Впоследствии стало известно о повторных пусках.

Мэр столицы Виталий Кличко ранее сообщал, что в городе работает противовоздушная оборона. По предварительным данным, в Днепровском районе обломки попали в 5-ти этажный жилой дом.

Также Кличко сообщил о горящей машине в Дарницком районе. На места отправились экстренные службы.

