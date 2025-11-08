В столице из-за ночной атаки по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии.

Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Киев дронами. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В результате удара в Печерском районе спасатели выезжали на два вызова:

Видео дня

на одной локации горели 4 небольших грузовика, повреждены два здания и авто рядом;

по другому адресу горение обломков БпЛА ликвидировано до прибытия подразделения.

"Пожары ликвидированы, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, ночью и утром в Киеве работала противовоздушная оборона. Недавно в столице дали отбой воздушной тревоги.

Как добавили в Киевской городской военной администрации, в столице из-за ночной атаки оккупантов по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии.

"С 08:00 до 21:00 - стабилизационные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов", - говорится в сообщении.

Удар по Украине

Ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг запускал как ударные дроны, так и ракеты.

В результате ночной атаки в ряде областей зафиксированы пилеты. В нескольких городах есть погибшие и раненые.

Вас также могут заинтересовать новости: