Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали Киев дронами. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В результате удара в Печерском районе спасатели выезжали на два вызова:
- на одной локации горели 4 небольших грузовика, повреждены два здания и авто рядом;
- по другому адресу горение обломков БпЛА ликвидировано до прибытия подразделения.
"Пожары ликвидированы, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, ночью и утром в Киеве работала противовоздушная оборона. Недавно в столице дали отбой воздушной тревоги.
Как добавили в Киевской городской военной администрации, в столице из-за ночной атаки оккупантов по распоряжению НЭК "Укрэнерго" ввели экстренные отключения электроэнергии.
"С 08:00 до 21:00 - стабилизационные отключения электроэнергии. Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов", - говорится в сообщении.
Удар по Украине
Ночью россияне нанесли массированный удар по Украине. Враг запускал как ударные дроны, так и ракеты.
В результате ночной атаки в ряде областей зафиксированы пилеты. В нескольких городах есть погибшие и раненые.