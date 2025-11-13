Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала суток произошло 157 боевых столкновений.

Российская армия оккупировала село Степная Новоселовка Купянского района Харьковской области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Степную Новоселовку, а также продвинулся вблизи Сладкого и Новоуспеновского", - сказано в сообщении.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, с начала суток произошло 157 боевых столкновений.

Там сообщили, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три атаки российских захватчиков. На Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Синельниково, Двуречанского, Красного Первого.

На Купянском направлении противник совершил восемь атак на позиции наших войск. Бои шли в районах Новоосиново, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

На Лиманском направлении российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новый Мир, Глущенково, Новомихайловка, Дружелюбовка, Грековка, Ставки и Лиман.

"На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили девять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка, Северск и Федоровка", - сообщили в Генштабе.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 15 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Александро-Шультино, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили уже 13 атак врага. Там отметили:

"На Покровском направлении захватчики совершили 47 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Сухецкое, Белицкое, Разино, Родинское, Дорожное, Красный Лиман, Покровск, Мирноград, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал".

Сообщается, что на Александровском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Ялта, Орестополь, Егоровка, Первомайское и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Высокое, Зеленый Гай, Яблочное, Сладкое, Белогорье.

На Ореховском направлении россияне провели 12 атак в районах Малой Токмачки, Степного, Щербаков, Малых Щербаков, Приморского, Степногорска и Плавней.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук рассказал, что российские захватчики не отказываются от намерения создать так называемую "буферную зону" на территории Украины, и в частности в Харьковской области.

Он отметил, что если говорить о ситуации вокруг Волчанска, то "враг пытается проникать в новых локациях, пытается прорывать государственную границу для того, чтобы соединиться с Волчанском".

По его словам, российские оккупанты осуществляют попытки прорыва государственной границы и обходить Волчанск с флангов, чтобы "в перспективе пробовать делать клешни на Волчанском направлении для того, чтобы сделать еще большее давление на населенный пункт и уже тогда продолжить движение с севера на юг Харьковщины".

