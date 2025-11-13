Также президент анонсировал проведение Ставки, на которой будет обсуждаться юг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, проведя встречу с военными. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"65-я отдельная механизированная, которая в составе 17-го корпуса защищает наше государство на Ореховском направлении, также был у воинов 128-й бригады - отдельной горно-штурмовой. Это оборона в районах Степногорска. Очень подробно мы обсудили сегодня с командирами, что именно нужно, чтобы укрепить наши позиции, как дать больше сил на это направление, важное направление", - сказал Зеленский.

Он добавил, что получил полную информацию о тех сложностях, которые есть у Сил обороны, в частности в районах Гуляйполя и Каменского. Он добавил, что завтра проведет Ставку по защите Запорожья от российских оккупантов.

"Мы подробно говорили с руководителем администрации Иваном Федоровым о ситуации в городе, в области, о поддержке, которая нужна Запорожью сейчас - и людям, и предприятиям. И защита от ударов прежде всего, защита в области от российских штурмов. Уже определил задачи военным, и дадим больше ресурсов на это направление", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Запорожской области: что известно

Ранее в ВСУ сообщили об остановке наступления РФ на Запорожье. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, речь идет о районе 5 населенных пунктов, где РФ удалось оттеснить украинских защитников.

В то же время DeepState ранее рассказал, куда пойдут россияне после оккупации Ровнополья. Известно, что РФ удалось захватить несколько населенных пунктов в Запорожской области. В частности речь идет о Новом, Новоуспеновском и Ровнополье.

По данным аналитиков, сейчас оккупанты накапливают силы, чтобы двигаться в сторону Гуляйполя. Впрочем ресурсов для захвата населенного пункта в РФ пока нет, отмечают эксперты.

