Зеленский рассказал, как конфликт в Иране мешает переговорам по войне в Украине

Переговоры о завершении войны России против Украины не могут быть отложены на паузу, пока не закончится конфликт в Иране. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

Переговоры о войне в Украине нельзя откладывать

Украинский лидер отметил, что война в Иране отвлекла внимание от российской агрессии против Украины. По его словам, рискованно считать, что усилия по прекращению войны в Украине не могут возобновиться до окончания конфликта в Иране.

Зеленский поделился, что технические переговоры с США все еще продолжаются. Однако он добавил, что не видит возможности для встречи, пока не удастся урегулировать войну в Иране.

Президент заявил, что главная проблема заключается в том, что переговоры о войнах в Украине и Иране со стороны США проводят одни и те же люди - спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Он подчеркнул, что важно не забывать об Украине.

"Нельзя говорить: "Мы поговорим об Украине чуть позже... Украина - это не "чуть позже". Украина уже переживает такую огромную трагедию, что мы должны найти способ решать эту проблему параллельно", - сказал Зеленский.

Президент также рассказал, что из-за войны в Иране поставки некоторых видов ключевого оружия для Украины были сорваны. В частности, он упомянул ракеты-перехватчики, которые Украина не получает в достаточном количестве из-за ограниченных производственных мощностей в США.

Кредит ЕС для Украины

Кроме того, Зеленский прокомментировал решение Европейского Союза одобрить кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Он заявил в разговоре с журналистами, что получение этих средств было вопросом "жизни и выживания" для Украины.

Зеленский добавил, что без этих денег Украина с трудом справляется с производством того количества оружия, на которое она способна. Он привел в пример дроны-перехватчики, отметив, что Украина в настоящее время производит около 1000 единиц в день, хотя имеет мощности для производства 2000 единиц в день.

"Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, защиты, нам очень нужны эти деньги", - сказал президент журналистам.

Для РФ возобновление переговоров с Украиной не является приоритетом

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что для Москвы возобновление переговорного процесса с Украиной не является приоритетом. Однако, по его словам, Россия "позитивно воспринимает" возможность возобновления переговоров в Стамбуле.

Лавров сказал, что Россия "никому не навязывала переговоры". Он намекнул, что именно Украина должна продемонстрировать свою готовность к миру.

