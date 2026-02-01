'Мы истощены': Ким поделился, каким видит завершение войны в Украине

Глава Николаевской ОГА считает, что украинские военные не могут воевать в течение четырех-десяти лет.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал о своих приоритетах в мирном плане в интервью газете The Independent.

В частности, Ким ответил на вопрос о территориях, который содержится в мирном плане президента США Дональда Трампа.

"Земля важна, но все же люди важнее, а ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра", - заявил глава Николаевской ОГА.

Видео дня

Ким рассказал, что хотя он и будет считать победой возвращение к границам 1991 года, но для украинского народа прекращение войны уже, вероятно, будет победой.

"Для меня лично победа - это наши границы 1991 года, где люди счастливы и не гибнут, но все очень усталые. Поэтому для украинского народа, по моему мнению, победа - это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы наши дети имели такую жизнь, какую мы имели до вторжения", - сказал он.

Также он добавил, что большинство украинцев хотят вернуться к той жизни, которая была до полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года:

"Я думаю, что для большинства наших людей победа заключается в том, чтобы их жизнь вернулась к тому, какой она была до вторжения. И это очень важно для нас, потому что прошло много времени".

Хотя Ким и отметил, что экономика России страдает, но все равно у страны-агрессора есть время, а у Украины - нет.

"Российская экономика также страдает, и, по моему мнению, у них есть несколько лет, чтобы начать публично сокращаться. Я думаю, что Россия это знает, но все равно у них есть время, а у Украины его нет", - поделился глава Николаевской ОГА.

По его словам, Украина имеет меньшую численность населения, чем Россия, и люди истощены, а военные не способны воевать долго.

"Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов населения, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать в течение четырех-десяти лет", - высказал мнение политик.

Ким считает, что президент США сделал прорыв, потому что "он непредсказуем", и это осложнило ситуацию для россиян.

"Если бы это была традиционная политика, шаг за шагом, ничего нельзя было бы изменить с Россией, потому что они могут это предвидеть, поэтому единственный способ что-то изменить – это непредсказуемая международная политика, которую сейчас проводит Дональд Трамп", – пояснил глава Николаевской ОГА.

По его мнению, с помощью экономической силы, физической силы, и только так можно остановить Россию.

Мирные переговоры: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России должен состояться 4-5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к предметному разговору. Он добавил, что результат этой встречи должен приблизить страну к реальному и достойному окончанию войны. Президент Украины выразил благодарность всем, кто помогает стране.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы были встречи и с участием Европы, но Украина готова к любым форматам переговоров с участием России и США. Президент Украины не исключил, что представители Евросоюза могли бы присоединиться на том или ином этапе этих переговоров. Также Зеленский считает, что должна быть возможность в том или ином формате иметь контакт с лидером России, потому что так не удастся решить территориальные вопросы.

Вас также могут заинтересовать новости: