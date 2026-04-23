Несмотря на численное превосходство, Украина превзошла РФ благодаря трем факторам, - генерал

Военный считает, что Украина уже является "приоритетным и стратегическим партнером" Евросоюза.

Вооруженные силы Украины смогли сдержать вторжение РФ и стабилизировать фронт благодаря инновациям, интеграции и адаптивности, несмотря на значительное превосходство врага. Об этом заявил глава Военного комитета Европейского Союза генерал Шон Клэнси (Seán Clancy) во время 18-го ежегодного Киевского форума.

"Мы все помним первые дни, когда совсем недалеко отсюда российские танки двигались на Киев. И путь от того момента до нынешнего состояния Украины - это выдающийся пример ее достижений на поле боя. Я знаю, что многие генералы здесь могут говорить о стойкости, а также о тактическом или даже оперативном уровне. Но, на мой взгляд, важнейшим элементом достижений Украины являются инновации, интеграция и адаптивность", - подчеркнул он.

Генерал считает, что, несмотря на численное превосходство России и меньшие имеющиеся ресурсы в Украине как в технике, так и в живой силе, народ Украины превзошел оккупантов "благодаря способности внедрять инновации, интегрировать их и взаимодействовать, одновременно постоянно адаптируясь".

"Украинцы не боялись рисковать и действовали быстро и масштабно. И именно это позволило им фактически создать нынешние условия - когда линия фронта практически не движется", - сказал Клэнси.

Говоря о перспективах членства Украины в ЕС, военный заявил, что процесс зависит от Европейского совета, однако сейчас наблюдается ускорение.

"Мы видим ускоренную "дорожную карту" и очень широкий консенсус среди стран-членов ЕС относительно членства Украины", - подчеркнул генерал.

Клэнси добавил, что Украина уже является "приоритетным и стратегическим партнером" Европейского Союза и участвует в основных инструментах, а именно в программе SAFE (Security Action for Europe) объемом 150 млрд евро.

Также он осторожно высказался относительно сроков вступления.

"Если бы это зависело от меня… Я был бы очень оптимистичен: если воля трансформируется в достижение, это произойдет скоро", - подытожил генерал.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на идею "символического" вступления Украины в ЕС. Он напомнил, что существует четкая позиция президента Владимира Зеленского, что Украина "не будет принимать эрзац-членство".

Так министр прокомментировал информацию в западной прессе о том, что Франция и Германия не готовы видеть нашу страну полноправным членом Евросоюза и предлагают формы "символического" участия без права голоса.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не поддержал ускоренное вступление Украины в ЕС. Он считает, что Украина должна пройти полную процедуру вступления.

"Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же как это пришлось сделать нам", - добавил политик.

