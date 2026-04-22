Сибига резко отреагировал на идею 'символического' вступления Украины в ЕС

По его словам, у президента есть четкая позиция, что Украина "не будет принимать эрзац-членство".

Украина не будет принимать никаких "эрзац-членств" в Европейском Союзе. Как сообщает издание "Левый берег", так министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с журналистами прокомментировал информацию в западной прессе о том, что Франция и Германия не готовы видеть нашу страну полноправным членом Евросоюза и предлагают формы "символического" привлечения без права голоса.

По его словам, существует четкая позиция президента Владимира Зеленского, что Украина "не будет принимать эрзац-членства".

Сибига считает, что партнеры это понимают, поэтому необходимо сосредоточиться на том, чтобы идти по пути выполнения требований и соответствия критериям, необходимым для присоединения к ЕС.

Министр рассказал, что на заседании Совета ЕС, в котором он принимал участие, был дан положительный сигнал относительно массива законодательства, принятого парламентом для приближения к членству. Он добавил, что там также обсуждался 20-й пакет санкций Евросоюза против России. По его мнению, есть основания полагать, что он наконец будет поддержан.

Украине предлагают "теневое членство" в ЕС

Как сообщал УНИАН, издание Financial Times написало, что Франция и Германия выступили за предоставление Украине промежуточного статуса в Европейском Союзе, который предусматривает частичную интеграцию без ключевых прав полноценного членства.

Речь идет о так называемых "символических" льготах на этапе перед вступлением – без доступа к основным финансовым программам ЕС и без права голоса при принятии решений.

Берлин предлагает модель "ассоциированного членства", которая позволит Украине участвовать в встречах лидеров ЕС, но без влияния на решения и без автоматического доступа к бюджету.

Париж, в свою очередь, говорит о "статусе интегрированного государства", который также откладывает доступ к ключевым фондам, в частности к сельскохозяйственным субсидиям.

