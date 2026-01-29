Российская армия продвигается вперед: эксперт рассказал, как это использует Путин

Все представители Российской Федерации заявляют, что добровольная сдача Украиной всей Донецкой области – это лишь первый шаг на этапе предвкусного трека.

За почти 4 года полномасштабной войны РФ потеряла более 1 миллиона 200 тысяч убитых и искалеченных военных.

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в интервью Украинскому радио. "Политическая целесообразность имеет преимущество перед военной рациональностью. Именно поэтому россияне так упорно лезут вперед, пытаясь штурмовать наши рубежи и позиции. Что они имеют в итоге? Довольно скромные территориальные приобретения, но растущие российские потери. Мы уже оперируем цифрой в более чем миллион 200 тысяч убитых и искалеченных российских военных почти за 4 полномасштабные войны. И эта цифра растет", - сказал он.

По словам эксперта, в таких сложных погодных условиях говорить об эффективных боевых действиях по наступлению не приходится. Обычно враг в последнее время использует практику действий малых и сверхмалых штурмовых групп.

Селезнев подчеркнул, что российские военные перемещаются пешком, когда на полях высокий снег, и они должны нести на себе большое количество вооружения, боеприпасов, оборудования и техники.

Он отметил, что российская армия продвигается вперед, чтобы достичь определенных территориальных приобретений, чтобы у лидера Кремля Владимира Путина и его окружения появились дополнительные аргументы во время переговорного трека.

"Потому что Путин и его окружение стремились бы получить контроль над теми территориями, которые, согласно новой редакции российской Конституции, включены в состав Российской Федерации политико-дипломатическим путем. Именно на этом они сейчас настаивают. Все представители РФ заявляют, что добровольная сдача Украиной всей Донецкой области – это лишь первый шаг на этапе предпереговорного трека", – отметил эксперт.

Но, как добавил Селезнев, не стоит обманывать себя иллюзиями, потому что Путин слишком много хочет от Украины, чтобы удовлетвориться только тем, о чем сейчас на этом этапе переговорного трека заявляют российские эмиссары.

Война в Украине: аппетиты РФ

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что планы российских оккупантов не изменились и сейчас их задача – до конца марта-начала апреля российским войскам выйти на админграницы Донбасса.

По его словам, в Харьковской и Сумской областях, а также Днепропетровской они хотят создать буферные зоны.

