Сейчас погода способствует Силам обороны, говорит Евгений Дикий.

Российские оккупанты возобновили использование техники на фронте, поскольку неправильно рассчитали погодные условия.

Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Они решили, что уже пошла та погода, в которую не будут летать простые, дешевые FPV. А именно на простых дешевых FPV держится преимущественно наша оборона. Россияне решили, что уже пошли те затяжные дожди осенние, когда FPV практически не летают. И вот поэтому попытались наступать не маленькими группами, как тараканы, а попробовать подняться и вперед "строем за родину", можно попробовать снова покатать технику", - сказал Дикий.

Эксперт добавил, что россияне таким образом поспешили с выводами. По словам Дикого, сейчас на фронте погода еще позволяет использовать ударные БПЛА, благодаря чему такие попытки РФ были отбиты.

"У них была идея, что календарная осень равна обязательно уже нелетной осени. А слава Богу, погода и природа нам пока способствует. Вот осень пока достаточно, скажем, мягкая, дожди не затяжные. И поэтому наши дронщики вполне справились", - пояснил Дикий.

Техника РФ на фронте: важные новости

Ранее об увеличении использования РФ техники на фронте сообщали аналитики из Института изучения войны. Они отметили, что за последние две недели было три таких штурма в районах Константиновки-Дружковки и Доброполья Донецкой области.

В то же время отчеты OSINT-аналитиков отмечают, что с начала полномасштабной войны РФ потеряла значительное количество боеспособной бронетехники. В то же время они отмечают, что в течение 10 лет оккупанты планируют значительно обновить бронетанковые силы.

