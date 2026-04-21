Смогут ли россияне продвинуться вглубь Сумщины: Жмайло спрогнозировал ситуацию

Россияне хотят терроризировать Сумы воздушными ударами.

Стремительного продвижения российских оккупантов вглубь Сумской области не будет. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Отвечая на вопрос о ситуации в Сумской области и уровне угрозы для города Сумы, он отметил, что "риска наступления нет".

"Что наблюдается на данный момент – это инфильтрация россиян в приграничные села. Глубина проникновения составляет от 2 до 4 километров. Ситуация там действительно тяжелая", – сказал Жмайло и отметил, что враг хочет терроризировать Сумы воздушными ударами.

Да, говорит эксперт, ситуация очень тяжелая, но "стремительного продвижения вглубь области точно не будет, наступления пока нет и угрозы наступления нет":

"А террористические акты – действительно, враг будет постоянно терроризировать этот областной центр, к этому нужно готовиться".

Шансы на окружение Сум

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилась информация о том, что россияне якобы берут город Сумы в полуокружение. В Вооруженных силах Украины опровергли эту информацию.

Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", отметил, что угрозы полуокружения города Сумы россиянами нет. Он высказал мнение, что это "типичная ИПСО, которая отражает, насколько легко повлиять на наше инфопространство".

