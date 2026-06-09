Война в окопах уходит в прошлое: дроны меняют логику боевых действий, - эксперт

Соответственно, стремительное развитие дронов меняет представления о размещении укреплений на фронте.

Логика ведения войны в окопах уходит в прошлое, потому что дроны все меняют. Новейшие дроны дают лучший и более быстрый результат на поле боя, чем ведение боев в окопах. Об этом военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман говорил в эфире Радио NV.

В частности, его спросили, правильно ли понимать, что война в окопах становится менее актуальной, а вместо этого более доминирующей становится война по подрезанию логистики и способности доставлять что-либо на фронт.

"Война, которую мы еще пару лет считали доминирующей, такая логика войны уже уходит в прошлое, и сейчас преимущественно идет война дронов, война атак по логистике, и окопная война становится уже не такой, какой она была несколько лет назад", - отметил Гетман.

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При этом он напомнил о словах Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сказанных во время дискуссии о том, какими должны быть укрепления. В частности, было высказано следующее видение:

"Зачем вкладывать такие деньги в фортификации, которые могут быть не так нужны, а если бы эти деньги вложить в силы беспилотных систем, в дроны, в то, что крайне необходимо, то это была бы лучшая линия обороны, чем выкопанные траншеи".

"Самое важное то, что мы сейчас видим - это дроны, которые ездят, летают, плавают. Это системы, которые идентифицируют вражеские цели и атаки по логистике. Это дает результат гораздо больший, быстрее и намного дешевле, чем закопать половину страны в железобетон и строить там какие-то стены", - сказал Гетман.

Дроны на войне в Украине - что известно

Как писал Forbes, современные дроны переписывают правила пехотной войны. Их применение превращает, казалось бы, безопасные места на передовой в смертельные ловушки.

"Дроны, бытовые квадрокоптеры, оснащенные механизмом для сброса одной или нескольких гранат, могут сбрасывать бомбы с чрезвычайной точностью с немалой высоты. Любой солдат в окопе может вырыть себе могилу. БпЛА могут вертикально пикировать на оборонительные позиции, а сетки против беспилотников теперь кажутся бесполезными в окопах с обеих сторон", - отмечают журналисты.

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