Дроны, бытовые квадрокоптеры, оснащенные механизмом для сброса одной или нескольких гранат, могут сбрасывать бомбы с необычайной точностью с немалой высоты.

Небольшие дроны переписывают правила пехотной войны. Их применение превращает, казалось бы, безопасные места на передовой в смертельные ловушки, пишет Forbes.

"Окапывание" было неотъемлемой частью занятия оборонительных позиций на протяжении более чем столетия. С развитием огнестрельного оружия в 19 веке пехота перешла от плотных рядов к рассредоточению и укрытию. До Первой мировой войны единственным способом выжить под интенсивным артиллерийским и пулеметным огнем было рытье окопов.

"С того времени оборона почти не изменилась. Солдат Западного фронта 1916 года будет чувствовать себя как дома в окопах Украины 2024 года, удивившись разве что солнечным батареям и смартфонам. Но, как отметил президент Зеленский, это не просто окопная война Первой мировой войны, а "Первая мировая война с дронами, – и дроны изменили все", – пишет издание. Видео дня

Копать глубже

Заняв позицию, первое, что делает пехотинец, – это использует свой инструмент, чтобы вырыть яму, достаточно глубокую, чтобы укрыться и защититься от прямого огня и осколков. Ее можно расширить до окопа – боевой позиции для одного человека, достаточно глубокой, чтобы в ней можно было стоять.

Имея больше времени и помощь инженерного оборудования, оборонительную позицию можно расширить до системы окопов. Она достаточно глубокая, чтобы передвигаться в ней, не подвергаясь опасности. Огневая ступенька с одной стороны позволяет солдатам заглядывать за край и сканировать вражеские линии. Сеть будет объединять боевые позиции, места для размещения тяжелого вооружения, такого как пулеметы, линии связи, хранилища и места для отдыха. Траншея может быть замаскирована, а некоторые участки имеют верхнее укрытие.

Траншейные системы обычно имеют подземные бункеры или блиндажи с усиленной крышей, которые достаточно прочны, чтобы выдерживать артиллерийский огонь. Но дроны сделали многие из этих оборонительных мер устаревшими, а в некоторых случаях и опасными.

"Дроны, бытовые квадрокоптеры, оснащенные механизмом для сброса одной или нескольких гранат, могут сбрасывать бомбы с чрезвычайной точностью с немалой высоты. Любой солдат в окопе может вырыть себе могилу. БПЛА могут вертикально пикировать на оборонительные позиции, а сетки против беспилотников теперь кажутся универсальными в окопах с обеих сторон. Для защиты от беспилотников также установлено много укрытий над головой. Однако больше всего изменилась ситуация с ранее безопасными бункерами и блиндажами", – говорится в материале.

Дроны против блиндажей

Блиндаж обычно имеет укрепленную крышу, покрытую толстыми бревнами для обеспечения структурной поддержки и поглощения взрыва, а сверху засыпан землей. В сети было опубликовано видео, как украинский дрон неоднократно попадает в один и тот же российский бункер, постепенно взрывая земляное покрытие, повреждая бревна, пока не появляется брешь, через которую оператор может сбросить бомбы в пространство под ним. Оккупанты, вероятно, успели отступить до того, как бункер был разрушен, но их позиция была скомпрометирована, а все, что там хранилось, – уничтожено.

Атаки FPV являются более внезапными и решительными. Некоторые украинские дроны теперь имеют на вооружении термобарические боеголовки. Это тип взрывчатки, которая образует мало осколков, но является мощной и "обтекает" углы в оборонительных земляных сооружениях. Термобарические боеприпасы могут снести здание и будут очень эффективными против подземных позиций.

Некоторые считают, что военные были бы в безопасности, если бы блиндаж имел двери. Однако, двери только поглощают первые один или два удара из таких комплексов, прежде чем защита будет пробита. Тяжелые бронированные двери могут быть выбиты взрывом или приварены термитными боеприпасами, что сделает их более опасными, чем полезными.

Разгром больших блиндажей

Небольшие дроны эффективны даже против лучше всего подготовленных оборонительных позиций. Одним из самых больших успехов Украины в начале наступления на Курскую дугу был захват подземного блиндажного комплекса, описанного как "обширный, бетонный и хорошо укрепленный ротный опорный пункт", где сдались в плен более сотни россиян.

Ранее такой тип атаки означал засылку пехотинцев, которые подходили достаточно близко, чтобы забрасывать ручные гранаты и подрывные заряды. Теперь взрывчатка может быть доставлена с такой же точностью операторами беспилотников с расстояния нескольких километров, без всякого риска для жизни бойца. Если один дрон будет потерян, за ним последуют еще несколько.

Издание отметило, что впечатляющие атаки "дронов-драконов", которые распыляют зажигательную смесь термитов на российские позиции, могут иметь целью не только сожжение укрытия. На видео российского оккупанта, который снимал последствия атаки термитного беспилотника, видно, что он прожег дыры в сетке для защиты от беспилотников в нескольких местах, что потенциально делает их уязвимыми.

В материале подчеркивается, что большое количество малых беспилотников делает многие из ранее полученных знаний неактуальными.

"Это новая форма войны и нужна новая тактика. Такое уже случалось раньше. Быстрострельные казнозарядные винтовки уничтожали массовые пехотные формирования начала 19-го века и заставляли их рассредотачиваться. Артиллерия и пулеметы сделали пехоту на открытой местности уязвимой в Первой мировой войне, и для выживания требовались земляные укрепления. Дроны могут потребовать такого же значительного изменения тактики", – резюмирует Forbes.

Дроны в войне

Как известно, российско-украинская война стала первой войной дронов. Столь масштабного применения беспилотников с обеих сторон ранее не было ни в одном конфликте.

Украина, как и РФ, активно работает над увеличением возможностей беспилотных систем. Были созданы беспилотные морские катера, которые засветились в атаках на Крымский мост и уничтожили не один российский корабль. Кроме того, некоторые украинские дроны уже летают на более 1000 километров.

На днях сообщалось, что к поставке в войска Сил обороны допущен беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова". Новый дрон-бомбер украинского производства будет использоваться для нужд ВСУ. Это беспилотник тактического уровня действия, он может использоваться и в качестве ударного FPV.

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