Секретный дрон Украины перекрывает важную логистическую артерию РФ: в BI раскрыли детали

Такие дроны, как правило, легче дальнобойных беспилотников, которые наносят удары по оборонной и нефтяной инфраструктуре России.

Стали известны новые подробности о засекреченном беспилотнике среднего радиуса действия, который украинские войска используют для ударов по российской логистической трассе Р-280 далеко за южными линиями фронта. Как отмечают аналитики Business Insider, 412-я бригада Nemesis Сил беспилотных систем обнародовала кадры и видео подготовки к запуску ударного беспилотника под названием Morrigan.

В бригаде отметили, что беспилотник самолетного типа с одним винтовым двигателем в носовой части производится в Украине и предназначен для работы в тылу врага. Военные назвали Morrigan своим "секретным оружием" среднего радиуса действия.

На видео подготовки к полету видно, что длина дрона составляет примерно 1,2–1,5 метра. Он имеет стреловидные крылья и два хвостовых стабилизатора. Судя по кадрам, запуск осуществляется с рельсовой или катапультной установки, что позволяет обходиться без взлетной полосы.

Видео дня

Morrigan является представителем нового класса беспилотников, которые Украина все активнее применяет в этом году для нанесения ударов по российским войскам и логистике на расстоянии примерно от 20 до 300 километров от линии фронта.

Такие дроны обычно легче дальнобойных беспилотников, которые атакуют оборонную и нефтяную инфраструктуру России. В то же время они используют самолетную схему, а не квадрокоптеры FPV-типа, доминирующие непосредственно на поле боя.

По словам аналитиков и украинских чиновников, цель применения таких дронов – замедлить российское наступление, заставляя оккупационные силы отводить логистические маршруты дальше от зон, которые они считали безопасными.

Именно это, по данным 412-й бригады, Morrigan делает на трассе Р-280 (так называемой "Новороссии") – 600-километровом маршруте, который Россия использует для снабжения своей южной группировки.

"Этот летательный аппарат уже неоднократно работал в Крыму и уничтожал ключевые российские цели ПВО и обеспечения. А сейчас он ведет логистическую охоту от Мариуполя до Крыма", – заявили в бригаде.

Трасса Р-280 простирается от Ростова-на-Дону до Крыма через все оккупированные территории юга Украины. Она проходит примерно в 80–120 километрах от линии фронта вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь и Мелитополь.

На прошлой неделе 412-я бригада обнародовала видео нескольких атак дронов на колонны снабжения и топливозаправщики, которые двигались по этой трассе, заявив об уничтожении "десятков" российских грузовиков и автозаправочных станций.

"Тогда военные не называли Morrigan напрямую, используя лишь формулировку "секретное крыло", специально созданное для таких ударных миссий", – отмечают аналитики.

Между тем, говорится в статье, подконтрольные России чиновники на оккупированных территориях заявили, что работают над альтернативными маршрутами для трассы Р-280 из-за усиления украинских атак с середины мая. Якобы, этот маршрут также используется гражданским транспортом и коммерческими перевозками.

Российское государственное агентство ТАСС сообщило как минимум о пяти украинских атаках на трассу Р-280 на прошлой неделе, по крайней мере три из которых были направлены против колонн снабжения или бензовозов.

21 мая назначенный Россией "губернатор" оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо приказал временно закрыть часть трассы для необязательного гражданского движения, отмечают аналитики.

Украинские дроны парализовали один из крупнейших российских НПЗ – что известно

Как писал УНИАН, ранее Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России, прекратил переработку нефти с 29 мая после атаки украинских дронов.

В Reuters отметили, что после удара была остановлена установка первичной перегонки нефти CDU-1, на которую приходится около 40% мощностей завода. Также прекратили работу установки CDU-5 и CDU-6.

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